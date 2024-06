Milinović nakon pobjede u Gospiću: Milanović me nazvao i čestitao, a Plenković nije...

Gospićanke i Gospićani prepoznali su ime i prezime, našu ljubav prema ovome gradu, rekao je Darko Milinović za N1 nakon izborne pobjede u Gospiću. Milinović je u drugom krugu izbora pobijedio HDZ-ovog Josu Vrkljana.

- Ono što me razočaralo, išli su po srpskim selima i govorili ako Milinović pobijedi, a on mrzi Srbe, manjine neće imati svoje mjesto u ovom gradu. Naravno da to nije istina, to je gnjusna laž. Pobijedio sam uvjerljivo u svim srpskim selima, zahvaljujem se građanima srpske nacionalnosti što nisu nasjeli na takve gnjusne laži - govori Milinović.

Milanović ga je kaže nazvao i čestitao mu na pobjedi, Plenković nije. “Očekujem i njegovu čestitku”, dodaje.