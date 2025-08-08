Obavijesti

Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit

Piše Boris Rašeta,
Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit
Banja Luka: Dodik najavio referendum nakon odluke da mu se oduzme mandat predsjednika RS | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Niti se vlasti usude uhititi Dodika niti se Dodik usudi odcijepiti. Tako će ova igra završiti na bodove, umjesto nokautom

Kako god bilo, Miloradu Dodiku bliži se politički kraj. Politički i pravni manevri - žalba, ponuda za otkup zatvorske kazne koja se u BiH može platiti novcem umjesto robijanjem - trajat će još neko vrijeme, ali zamor materijala je očit. Niti se vlasti usude uhititi Dodika niti se Dodik usudi odcijepiti. Tako će ova igra završiti na bodove, umjesto nokautom. U Bosni, kako sad stvari stoje, neće dakle biti rata. Umjesto referenduma o neovisnosti Republike Srpske, Dodik predlaže referendum o sebi kao predsjedniku. No iza kulisa je već počeo tražiti nasljednika.

