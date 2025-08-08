Niti se vlasti usude uhititi Dodika niti se Dodik usudi odcijepiti. Tako će ova igra završiti na bodove, umjesto nokautom
Miloradu Dodiku bliži se politički kraj, zamor je očit
Kako god bilo, Miloradu Dodiku bliži se politički kraj. Politički i pravni manevri - žalba, ponuda za otkup zatvorske kazne koja se u BiH može platiti novcem umjesto robijanjem - trajat će još neko vrijeme, ali zamor materijala je očit. Niti se vlasti usude uhititi Dodika niti se Dodik usudi odcijepiti. Tako će ova igra završiti na bodove, umjesto nokautom. U Bosni, kako sad stvari stoje, neće dakle biti rata. Umjesto referenduma o neovisnosti Republike Srpske, Dodik predlaže referendum o sebi kao predsjedniku. No iza kulisa je već počeo tražiti nasljednika.
