Ministar Begić odbacio kritike Majki Srebrenice: HV i HVO su spasile Bosnu i Hercegovinu

Vlasti Hrvatske i BiH 90-ih su potpisale više sporazuma o zajedničkoj obrani i vojnoj suradnji od 1992. do 1995. prema srpskoj strani, no hrvatsko-bošnjački rat u BiH je u značajnoj mjeri poremetio to savezništvo

Ministar branitelja Županije zapadnohercegovačke Mladen Begić odbacio je kritike udruge Majke Srebrenice, koja se usprotivila raspoređivanju hrvatskih postrojbi u misiji EUFOR-a u BiH, te je ustvrdio da su postrojbe HV-a i HVO-a spasile BiH i spriječile veće žrtve i stradanja Bošnjaka. - Hrvatska vojska i HVO su spasili i oslobodili Bosnu i Hercegovinu. Bez hrvatskih snaga, koje su danas dio NATO Saveza, ove majke bi bile vrlo vjerojatno i majke Bihaća, Cazina, Kladuše, a možda i majke cijele BiH- rekao je Begić, koji je i predsjednik odbora za branitelje HDZ-a BiH. Dodao je kako bi ta bošnjačka stradalnička udruga morala imati pijetet prema hrvatskim majkama čiji su sinovi poginuli dok su oslobađali BiH. Ocjenjujući da se udruga Majke Srebrenice na ovaj način "stavlja u dnevnopolitičku službu radikalnim bošnjačkim strankama i pojedincima", Begić je rekao da smatra da je ova bošnjačka stradalnička udruga postala dio projekta čiji je cilj zatrti identitet Hrvata u BiH i pretvoriti je u državu jednoga naroda. Udruga "Majke enklave Srebrenica i Žepa" zatražila je ovoga tjedna od vodećih ljudi UN-a da spriječe namjeru o angažiranju hrvatskih Oružanih snaga u BiH kroz misiju Althea u sklopu EUFOR-a, kojoj je nedavno produžen mandat u toj zemlji. Ustvrdile su da je Hrvatska bila agresor na BiH tijekom posljednjeg rata. Vlasti Hrvatske i BiH 90-ih su potpisale više sporazuma o zajedničkoj obrani i vojnoj suradnji od 1992. do 1995. prema srpskoj strani, no hrvatsko-bošnjački rat u BiH je u značajnoj mjeri poremetio to savezništvo. Unatoč tome postrojbe HV-a i HVO-a oslobodile su najveći dio Hrvatske i BiH, počevši od jeseni 1994. kada je oslobođen Kupres. One su potkraj 1995., nakon niza zajedničkih oslobodilačkih operacija uz potporu bošnjačke Armije BiH, stigle nadomak Banje Luke, što je dovelo do okončanja rata i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.