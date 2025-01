Ministar BiH: Nema nikakvih zapreka za izgradnju plinovoda koji bi se povezao s Hrvatskom

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ocijenio je kako nema nikakvih zapreka da se izgradnja plinovoda Južna interkonekcija realizira sukladno zakonu kojega su podržala oba doma parlamenta Federacije BiH a da u Mostaru bude uspostavljena posebna podružnica zadužena za provedbu tog projekta. Nakon što je Dom naroda parlamenta Federacije BiH u četvrtak podržao zakon o plinovodu kojim bi se BiH preko Hercegovine povezala s plinskom mrežom Hrvatske, s tim da za provedbu bude zadužena tvrtka BH Gas iz Sarajeva što su hrvatski zastupnici ocijenili neprihvatljivim, Konaković je konstatirao kako su se sada stekle zakonske pretpostavke za realizaciju projekta pa s tim valja nastaviti.

"Imamo zakonske preduvjete koji su vrlo bitni", kazao je Konaković u intervjuu za TV Federacije BiH (FTV) istaknuvši kako je dio usvojenog rješenja preustroj BH Gasa čime će se, kako tvrdi, odgovoriti na zahtjeve hrvatske strane.

Kazao je kako su tri bošnjačko-građanske stranke koje su dio vladajuće koalicije takav model nudili HDZ-u kao partneru od samog starta no to nije naišlo na pozitivan odgovor.

"Oni su to odbijali, cijeli taj proces, tražeći da se formira neko novo etničko poduzeće. Mi na to ne pristajemo, na to su pristajali naši prethodnici, pa imate Hrvatske pošte, pa imate Hrvatsku struju, pa HZHB, neka poduzeća. Nemamo ništa protiv da podružnica (BH Gasa) bude u Mostaru", izjavio je Konaković.

Komentirajući krizu vlasti u BiH zbog blokada u usvajanju zakona nužnih za nastavak europskog puta, Konaković, koji je i čelnik vladajuće stranke Narod i pravda (NiP) kaže kako su sada mogući različiti scenariji. Jedan od njih je da stranka Milorada Dodika prestane s blokadama, a drugi preustroj vladajuće većine što znači ili izbacivanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz vlasti ili pak izlazak bošnjačko-građanske "trojke".

Pozvao je HDZ BiH da iskoristi svoje dobre odnose s Dodikom odnosno SNSD-om i da pokuša osigurati deblokiranje procesa donošenja zakona bitnih za otvaranje pregovora s Europskom unijom.

"To će biti veliki test za HDZ BiH", zaključio je Konaković.