Ministar Božinović detaljno je objasnio novo popuštanje mjera

Danas je Nacionalni stožer donio pet odluka, kojima se produžavaju mjere donesene u prethodnom razdoblju, a to se odnosi na javna okupljanja, rad u trgovini, uslužne djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, a to se produžuje do 4. svibnja, znači produžili smo mjere za 15 dana, rekao je ministar Davor Božinović na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite u subotu popodne.

NOVE ODLUKE:

- mjere popuštanja neće kretati sve odjednom već će se procjenjivati je li pojedina mjera dovela do povećanja broja oboljelih

- omogućeno je kretanje unutar županija, ako županije to zatraže

- odluka o popuštanju mjera kreće od ponoći, ali to ne znači da će od tog trenutka stupiti na snagu i slobodno kretanje, već tek kad županije same zatraže i dobiju zeleno svijetlo Stožera

- produžuju se mjere zabrane okupljanja i rada objekata poput kafića i neprehrambenih trgovina te niza djelatnosti - trajat će do 4. svibnja

- trajektna linija iz Zadra za Anconu, koja je obustavljena zbog epidemije korona virusa, ponovno će nastaviti prometovati od 26. travnja dva puta tjedno

- produžuju se mjere na granicama, no napušta se model organiziranih konvoja. Vozači kamiona će na granici dobiti obavijest da smiju voziti samo autocestama i zaustavljati se samo na točno određenim mjestima.

Detaljnije odluke možete pročitati na službenim stranicama Civilne zaštite.