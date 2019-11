'Ministar Dražen Bošnjaković pere ruke od odgovornosti...'

Klub Nezavisne liste mladih priopćio je kako ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković poput Pilata pere ruke od odgovornosti za smrt mladog Kristijana Vukasovića. Naime, zastupnik Marin Škibola pitao je ministra hoće li sudac odgovarati jer je donio odluku da se Kristianu Vukasoviću sudi kao starijem zdravom punoljetniku, a ne kao mlađem punoljetniku, koji ima mentalna i tjelesna oštećenja. Zanimalo ga je na koji način će sudac odgovarati kako se ovakvi propusti ne bi nikada ponovili. Zanimalo ga je i hoće li odgovarati liječnici, koji su Kristijana kontinuirano vraćali u zatvor ignorirajući nalaze da mu je potrebna puna pomoć i liječenje, kao i na koji način će odgovarati doktori u zatvorskoj bolnici. U odgovoru ministra Bošnjakovića stoji kako je pitanje je li se pokojnom Kristijanu Vukasoviću trebalo suditi kao punoljetniku ili starijem maloljetniku pitanje primjene prava odnosno procesnih propisa u konkretnom sudskom postupku.

- (Ne)pravilnost takve sudačke odluke može ocjenjivati isključivo od strane sudbene vlasti, a nikako od strane Ministarstva pravosuđa kao tijela izvršne vlasti - stoji u odgovoru.

Nadalje, ministar napominje kako ministarstvo nije ovlašteno ispitivati ni ocjenjivati zakonitost i pravilnost postupanja suca u konkretnom predmetu, kao ni zakonitost i pravilnost donesenih odluka. U odgovoru se navodi i kako zakonitost i pravilnost sudske odluke te provedenog sudskog postupka može kontrolirati samo viši sud u postupku povodom izjavljenih pravnih lijekova.

- Svako drugačije postupanje ministarstva predstavljalo bi povredu Ustava, kojim se jamči samostalnost neovisnost sudbene vlasti kao jednog od temelja pravne države - odgovorio je Bošnjaković zastupniku.

U odgovoru ministra navodi se i kako se Ustavom, ali i Zakonu o sudovima, sucima jamči imunitet neodgovornosti temeljem kojeg sudac ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasovanje pri donošenju sudske odluke, osim ako krši zakon.

Po pitanju zdravstvenog stanja Kristijana Vukasovića, u odgovoru ministra napominje se da prema svim podacima kojima raspolaže ministarstvo, za vrijeme njegovog boravka u zatvoru u Splitu ze u zagrebačkoj zatvorskoj bolnici nije došlo do propusta u postupanju.

- O postupanju službenika koji pružaju zdravstvenu zaštitu u predmetnim kaznenim tijelima potvrđuje službeni pisani nalaz obdukcije imenovanog istražnog zatvorenika u kojem se navodi da je uzrok smrti nastupio zbog prirodnih okolnosti - stoji u odgovoru ministra.

Navodi i da se prema Kristijanu Vukasoviću u splitskom zatvoru, ali i u zagrebačkoj zatvorskoj bolnici postupao s posebnom pozornošću, obzirom da se radilo o mlađem punoljetniku. Bošnjaković je naveo i kako njegovo ministarstvo nije nadležno za nadzor pružanja zdravstvene zaštite zatvorenicima niti za nadzor liječnika u KBC Split.

Saborski klub Nezavisne liste mladih u priopćenju navodi kako se život mladog Kristiana ugasio 24. kolovoza u ćeliji splitskog zatvora te da nas je Kristian napustio jer ga je iznevjerio sustav, koji nije bio u stanju prepoznati krhkost njegovog mentalnog i zdravstvenog stanja.

- Kada se dogodi ovakva bezrazložna ljudska tragedija, odgovornost je cijelog društva da se to više nikada ne ponovi. Detektiranje eventualnih propusta stoga nije usmjereno na kažnjavanje onih koji su te propuste učinili, već kako bi detektirali slabosti u sustavu, i s njima upravljali kroz izmjenu zakona, akata, protokola, pravila i procedura. Kristianova smrt odgovornost je sustava u kojem vlada neodgovornost, no ukoliko se ovako nešto ponovo dogodi, to će biti naša odgovornost. Ukoliko se ovako nešto ponovo dogodi, to će biti jasan znak da smo zakazali kao država, društvo, kao političari, aktivisti, građani i kao ljudi - stoji u priopćenju.

Navodi se kako je ministar Bošnjaković oprao ruke od odgovornosti za sustav na čijem se čelu nalazi i naveo da nisu ustanovljeni propusti zatvorskih liječnika te istaknuo da je Kristianova smrt nastupila zbog „prirodnih okolnosti“.

- Drugim riječima, ministar želi poručiti kako je cijeli slučaj, zapravo, vođen odlično, osim, eto, te jedne sitnice, koja prema vani izgleda malo neugodno – smrt mladog Kristiana. Sustav nije zakazao ni kad je mladi Matteo, nepomičan i bez disanja, kola hitne koja imaju doktora, čekao 30 minuta. Sustav nije zakazao ni kada je zadarski monstrum s balkona bacio svoju djecu - navodi se u priopćenju.

Klub Nezavisne liste mladih napominje kako smo nakon skoro 30 godina kontinuiranog urušavanja integriteta, odgovornosti, poštenja i posvećenosti radu u javnim i državnim službama, došli smo nadomak potpunog sloma čitavog sustava.

- Danak ovom neredu i kaosu kojeg je stvorila politička elita, više ne plaćamo samo novcem poreznih obveznika, već, nažalost, i ljudskim životima, i to onih najmlađih među nama.Tuga, razočarenje, bijes i srdžba nas obuzimaju jer je pred nama još jedna ljudska tragedija, koja se mogla izbjeći, no još više, jer smo napravili ništa kako se isto više nikada ne bi ponovilo - zaključuje se u priopćenju.