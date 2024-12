Ministar financija želi ukinuti poreznu olakšicu za djecu: 'Imat će više oni koji nisu imali ništa'

Želio bih da preraspodjela bude poštenija, od onih koji su imali više prema onima koji nisu imali ništa, izjavio je ministar financija Marko Primorac za 24sata nakon što je najavio u Saboru veliku novinu koju pripremaju u njegovu ministarstvu. Od 2026. godine je moguće ukidanje poreznih olakšica na djecu, a zamijenio bi ih fiksni dodatak za svako dijete. Sadašnji sustav predviđa porezne odbitke za svako dijete, ali oni koji imaju male plaće uopće to ne osjete u svojim novčanicima. S druge strane, onaj tko ima višu plaću, ima i znatnu uštedu zbog djece, odnosno više mu ostaje jer plaća manje poreza. Primorac kaže da 53 posto građana uopće ne plaća porez na dohodak zbog niskih plaća i olakšica, pa je poručio da "osobne odbitke treba eliminirati iz obračuna plaća". Međutim, kako bi novi sustav trebao izgledati, koliki bi bio fiksni dodatak, tko bi ga isplaćivao i bi li onda trebale i pasti stope poreza na dohodak, Primorac ne otkriva jer se tek rade analize.

- Riječ je o kompleksnom poreznom zahvatu za koji su potrebne detaljne analize. Na njima se već radi, a vjerujem da će biti gotove do ljeta. Osobno smatram da sadašnji sustav nije dobar, ali nakon analiza ćemo puno više znati o alternativama, kako postaviti model i hoće li ga Vlada prihvatiti - kaže Primorac.

Njemačka je najpoznatija po takvom izdašnom sustavu. Za svako dijete mjesečno roditelji dobiju 250 eura. Svi jednako, bez obzira na to kolike su im plaće, po principu da "svako dijete vrijedi jednako". Već se model razmatrao kod nas prije više od deset godina, ali od toga se odustalo. Austrija i Slovenija također imaju takav sustav, ali je u Sloveniji naknada 100 eura, a u Austriji su iznosi različiti ovisno o godinama djece.

Tko u Hrvatskoj ima mizernih 600 eura plaće, on je oslobođen plaćanja poreza na dohodak i ne dobiva ništa bez obzira na broj djece. Primjerice, kad bi ovaj fiksni dodatak iznosio 150 eura mjesečno, taj roditelj bi za dvoje djece dobio 300 dodatnih eura. Kako plaće rastu, tako raste i ukupni iznos olakšica. Tko ima dvoje djece i plaću od 1320 eura, neće od 1. siječnja plaćati niti eura poreza, a oni s troje djece do plaće od 1920 eura neto. Ako prođe novi sustav, oni bi plaćali porez na dohodak, ali bi dobivali ovaj fiksni dodatak. To se neće kao dosad isplatiti onima s višim plaćama. Uz to, onda bi trebalo redefinirati i sustav dječjeg doplatka i drugih davanja.