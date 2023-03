Ministar Fuchs najavio projekt cjelodnevne nastave: 'Fokus nam je sada na osnovnoj školi'

Nekoliko smo tema prošli na sastanku. Prvo su mjere za pomoć građanima i gospodarstvu, druga je o roditeljima i njegovateljima, osvrnuli smo se na zdravstvenu reformu i ograničenje rada nedjeljom, kao i o cjelodnevnoj nastavi u školama, naveo je politički tajnik HDZ-a Ante Sanader nakon koalicijskog sastanka.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je kako će sutra predstaviti koncept cjelodnevne nastave i natječaj za 50 škola koje će sudjelovati u eksperimentalnom programu.

- Sad se fokusiramo na osnovnu školu, škola traje do 14-15 sati, djeca dobivaju ručak, a onda biraju hoće li ostati još u školi do 17 sati. Koncept je to koji se testira kako bi se do 2027., 2028. postiglo da sve škole rade u jednoj smjeni - rekao je Fuchs.

Upitan otkuda sad najednom najava da će Vlada roditeljima njegovateljima status i naknadu produžiti na 10 mjeseci nakon smrti djeteta, a odbili su prijedlog Anke Mrak Taritaš, Sanader je rekao kako su to odbili jer je u pripremi sveobuhvatni zakon.

- Ti roditelji zaslužuju više, a ne da ih se uspoređuje sa zastupnicima i dužnosnicima. Naš stav je da to mora biti jače i zato će se ići na 10 mjeseci.

Stalna je komunikacija s roditeljima njegovateljima, premijer imao u šestom mjesecu sastanak s tom udrugom, dogovoreno je povećanje naknada, ministar Piletić je imao sastanak u rujnu. Na zakonu se radi - istaknuo je.

Novinari su upitali zašto su onda ministar Piletić i zastupnica Ljubica Lukačić prije tjedan dana govorili da nije realno produžiti tu naknadu za 6 mjeseci, a sad je najednom realno produžiti je za 10 mjeseci, a Sanader je pokušavao prikazati kako je Vlada već znala da će se produžiti na toliko.

- Da, nije realno, ti roditelji zaslužuju više od toga, više od 6 mjeseci i da ih se uspoređuje s dužnosnicima. To je čisto politiziranje te teme na najosjetljivim skupinama u društvu - kazao je.

Novinari su ponovili pitanje zašto su onda išle drugačije izjave i zašto nisu to komunicirali i prošli tjedan, ali Sanader je uporno tvrdio da Vlada već duže radi na tome ignorirajući činjenicu da iz vladajuće većine nisu dolazile takve izjave sve do prošlog petka i glasanja u Saboru.

- Mrak Taritaš, koja je glasala protiv povećanja naknada, sad drži predavanja - okrenuo je priču Sanader.

Na pitanje je li im neugodno zbog ovako naglog obrata, Sanader je naglasio kako nema nikakvog obrata.

- Rekli smo da ne prihvaćamo 6 mjeseci nego da idemo na 10 mjeseci - rekao je naglasivši kako su to imali u planu još od prošle godine kad je premijer povećao naknade za roditelje njegovatelje.

Je li premijer trebao obavijestiti javnost o sastanku s glavnom državnom odvjetnicima prije dva tjedna, Sanader je poručio kako se premijer sastaje s mnogima.

Na pitanje zašto javnost nije znala za sastanak premijera s glavnom državnom odvjetnicom u Vladi prije dva tjedna, Sanader je poručio kako se premijer sastaje s mnogima.

- Čuli ste državnu odvjetnicu u Saboru o financijskim i kadrovskim problemim, i vjerojatno je to bio razlog za sastanak. Nema nikakve tajnosti, svatko tko uđe u Vladu je evidentiran - kazao je.

No, javnost te podatke nema, uzvratili su novinari upitavši mogu li onda dobiti taj ispis, a Sanader ponovio kako nema tajni

- Sve se to zna. Pored toliko ljudi se prođe na ulasku u Vladu da bi to bila tajna - rekao je.

