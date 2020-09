Ministar gospodarstva: 'Nisam upoznat s detaljima Zakona o strancima jer nije iz mog resora'

Prema Zakonu o strancima Vlada više neće propisivati kvote za zapošljavanje stranaca, što je izazvalo buru u javnosti. Oporba ga je iskritizirala, stručnjaci upozoravaju da će se sniziti cijena rada u Hrvatskoj

<p>Naši konzultanti su predstavili predsjedniku Vlade i članovima Savjeta završno izvješće o procjeni vrijednosti INA-e. Razgovarali smo i o pojedinim segmentima samog poslovanja i perspektivama, dotakli smo se i detalja oko financijskog momenta i daljnjeg tijeka aktivnosti, rekao je ministar gospodarstva,<strong>Tomislav Ćorić, nakon sastanka Savjeta za INA-u s konzultantima iz Lazarada po pitanju otkupa dionica naše naftne kompanije od mađarskog MOL-a. </strong></p><p>U iduća dva tjedna, dodao je, bit će još jedan sastanak s konzultantima nakon čega će ići s inicijativom da se predstavnici Vlade i MOL-a nađu. </p><p>Novinari su upitali koja će biti cijena otkupa i ima li novca u proračunu za to, no Ćorić <strong>nije htio otkriti detalje. </strong></p><p>- Sam način realizacije te transakcije, ukoliko se hrvatska i mađarska strana usuglase po pitanju cijene je nešto o čemu će se još razgovarati i zato planiramo još jedan susret s konzultantima - rekao je. </p><p>Upitan radi li se o dvije milijarde eura, koliko se do sada spominjalo, ministar je samo poručio kako o tome ne može govoriti. </p><p>- Naša ideja je u samom startu bila da do ove transakcije dođe tako da se minimalno optereti proračun i tom kontekstu rasprave koje vodimo idu za rješenjima koja ne ostavljaju trag na javnom dugu Republike Hrvatske - rekao je. </p><p>Na pitanje je li zadovoljan onim što im je predstavljeno na sastanku i je li optimističan oko cijele te situacije, Ćorić kaže kako je u većini slučajeva realni optimist pa tako i ovoj. </p><p>- Ukoliko nas pitate da li smo i dalje za to da se INA, odnosno mađarski udio INA-e otkupi - da - poručio je.</p><p>Ima li kraja ovoj sagi, upitali su ga novinari još. </p><p>- Ima, samo za ovakve procese treba vremena. Meni je drago što je javnost ima razumijevanja za ovo - rekao je. </p><p>Novinari su se dotakli i <strong>Zakona o strancima</strong> prema kojem Vlada više neće određivati godišnje kvote za zapošljavanje stranih radnika, a oko kojeg se digla bura u javnosti. Dan ranije je ministar Ćorić poručio kako <strong>nije upoznat s tim Zakonom</strong> pa su ga novinari upitali ne bi li kao <strong>ministar gospodarstva treba znati detalje tog zakona, za kojeg i stručnjaci upozoravaju da će spustiti cijenu rada u Hrvatskoj.</strong></p><p>- Jučer sam odgovorio na tu tezu. Što se tiče ulaska stranaca u Hrvatsku, neovisno o činjenici što smo proteklih godina imali situaciju da su deseci tisuća radnika ulazili i radili u Hrvatskoj, cijena rada, odnosno prosječna primanja u Hrvatskoj su kontinuirano rasla. Ja ne bih išao u tako radikalne i katastrofične prognoze. A činjenica da nisam upoznat s detaljima zakonskog prijedloga, koje nije iz mog resora, znači da sam malo više posvećen pitanjima iz vlastitog resora - poručio je. </p><p>Na opasku novinara kako se ovo pitanje tiče gospodarstva, Ćorić kaže kako se sve tiče gospodarstva. </p><p>- Nisam do kraja upoznat s tim detaljima u Zakonu pa ne bih više ni komentirao - zaključio je.<br/> </p>