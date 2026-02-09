Podsjetimo, s prvim danom 2024. donesen je Zakon o inkluzivnom dodatku koji je zamijenio četiri dotadašnje naknade teško oboljelima, odnosno osobama s invaliditetom....
Piletić odlazi iz Vlade. Žalio se na odluku suda o inkluzivnom dodatku. Ružić je novi ministar
Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a. Umjesto njega, novi ministar bit će Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.
- Iskreno, kod Piletića je došlo do jednog zamora - kaže nam visokopozicioniratni HDZ-ovac.
- Piletić je već duže vrijeme tražio da ode. Tražio je razrješenje i povratak u Sabor - rekao nam je drugi HDZ-ovac. Dodaje kako mu je bilo žao.
- Što se tiče Ruzića on je konkurirao za zamjenu Fuchsu, ali sada je dobio socijalu. To je jako težak sektor i želim mu sreću - rekao je još jedan HDZ-ovac.
Ministarstvo socijalne politike Marina PIletića, doznaje Jutarnji list, već se, početkom veljače, žalilo na nepravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu kojom je u oglednom slučaju odlučeno da, unatoč smrti korisnika, država mora donijeti rješenje o inkluzivnom dodatku, i nasljednicima isplatiti dug ako se pokaže da je korisnik imao pravo na dodatak.
Podsjetimo, s prvim danom 2024. donesen je Zakon o inkluzivnom dodatku koji je zamijenio četiri dotadašnje naknade teško oboljelima, odnosno osobama s invaliditetom. Ljudi su na vrijeme podnosili zahtjeve da se donese rješenje o inkuzivnom dodatku no zbog sporosti birokracije mnogi to rješenje nisu dočekali. S druge strane, država je, odnosno Ministarstvo socijalne politike, matralo da se smrću podnositelja postupak donošenja rješenja obustavlja, u čemu ju je Upravni sud na ovom oglednom sporu demantirao.
Ministarstvo se odmah žalilo na presudu, pri čemu ovo nije prva pravosudna "packa" koju je dobilo. Prije manje od dva mjeseca Ustavni sud je srušio brojne, a ključne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji, i država sad radi na ispravljanju vlastitih grešaka. Vlada je u odsustvu Sabora na kraju prošle godine donijela uredbu kojom grešku ispravlja, dok se u ovom, novom slučaju - žalila na presudu. To znači da će i postupci dodatno potrajati.
Na rješenje za inkluzivni dodatak čeka oko 105.000 građana, procjenjuje se da ih je oko 15 tisuća, uglavnom onkoloških bolesnika, preminulo čekajući.
S druge strane, novi ministar financija Tomislav Ćorić je danas izjavio kako "prostora u proračunu za poštivanje sudskih presuda uvijek mora biti".
- Tako da će se iznaći sredstva za poštivanje odluka suda, kazao je, komentirajući presudu Upravnog suda, upitan hoće li Vlada rebalansom proračuna morati osigurati novac za izvršenje nepravomoćne odluke Upravnog suda.