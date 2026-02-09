Piletić odlazi iz Vlade. Žalio se na odluku suda o inkluzivnom dodatku. Ružić je novi ministar

ODLAZI IZ VLADE

Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a. Umjesto njega, novi ministar bit će Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

- Iskreno, kod Piletića je došlo do jednog zamora - kaže nam visokopozicioniratni HDZ-ovac.

- Piletić je već duže vrijeme tražio da ode. Tražio je razrješenje i povratak u Sabor - rekao nam je drugi HDZ-ovac. Dodaje kako mu je bilo žao.

- Što se tiče Ruzića on je konkurirao za zamjenu Fuchsu, ali sada je dobio socijalu. To je jako težak sektor i želim mu sreću - rekao je još jedan HDZ-ovac.