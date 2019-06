Ministar poljoprivrede Tolušić tvrdi: Jača suradnja s Kinom

Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je u utorak kako je suradnja s Kinom intenzivirana kako bi se rok za izvozne dozvole hrvatskih proizvoda u tu zemlju skratio s pet godina na pola godine ili godinu dana tijekom zajedničkog posjeta Stonu s kineskim kolegom Hanom Changfuom gdje su obišli solanu i sastali se sa školjkarima.

Tolušić je rekao kako kinesku stranu izuzetno zanima školjkarstvo, odnosno akvakultura i marikultura, dok se kineskog ministra posebno dojmila stonska solana.

"Hrvatska je upravo u akvakulturi i marikulturi pokazala izniman potencijal i rast posljednjih godina. Možda još to nismo do kraja prepoznali, a možemo to iskoristiti za promidžbu pa i izvoz. Ovo se nekima čine kao male stvari, ali smo željeli pokazati koliko je Hrvatska lijepa i raznolika jer ono što ne vidimo svaki dan može privući turiste", izjavio je Tolušić.

Naglasio je kako se Kina otvara europskom tržištu i želi proizvode iz EU, a tu i Hrvatska može iskoristiti svoje potencijale.

"Slažem se da nemamo dovoljno ni za svoje potrebe, ali ako možemo otvoriti novo tržište za hrvatske proizvođače po većim cijenama to će dovesti do veće potražnje, a potom i proizvodnje. Zasad malo proizvodimo i jeftino prodajemo. Ovako bismo to mogli promijeniti", rekao je Tolušić.

Izaslanstvo kineskog ministarstva poljoprivrede i ruralnih poslova na čelu s Hanom koje je u trodnevnom je službenom posjetu Hrvatskoj u utorak je u hrvatskoj vladi imalo bilateralni sastanak Tolušićem, a prije posjeta Stonu izaslanstvo je obišlo i varaždinsku "Koku".