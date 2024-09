Ministar turizma za vilu plati najviše poreza, kralj Adventa i čuvena kći HDZ-ovca tek siću...

Od sljedeće godine bi većini iznajmljivača trebao porasti paušalni porez na dohodak koji se plaća po krevetu u kući/apartmanu, a uz to će morati plaćati i porez na nekretnine. Novi paušali idu od 20 do 300 eura, zavisno od razvijenosti turističkog mjesta, i određivat će ga gradovi i općine. Isto tako će gradovi i općine odrediti i porez na nekretnine u rasponu od 0,6 do 8 eura.

