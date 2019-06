Ministarstvo ih odbilo: Kvota za strane radnike je dovoljna!

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava upravo je odgovorilo da kvote za strane radnike ne namjerava povećavati.

Podsjetimo, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska udruga turizma jutros su poslali apel Vladi da se hitno donese odluka o povećanju kvota za strane radnike jer nemaju dovoljno radnika.

Priopćenje ministarstva prenosimo u cijelosti:

Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u kontinuiranom su razgovoru s poslodavcima i stalno pratimo situaciju na tržištu rada.

Pripreme za ovu turističku sezonu krenule su prošle godine kada je Hrvatski zavod za zapošljavanje anketirao sve u to vrijeme nezaposlene u Republici Hrvatskoj od kojih je više od 20 tisuća iskazalo želju za radom u turizmu. Njih smo početkom ove godine, putem Dana poslova u turizmu u Osijeku, Zagrebu i Splitu, spojili s poslodavcima koji su bili u potrazi za radnom snagom.

Osim toga, omogućili smo rad umirovljenicima do pola radnog vremena pa i tu vidimo mogućnost za poslodavce u turizmu koji većinom traže radnike za pomoćne poslove u turizmu i ugostiteljstvu. Do sada je preko 12.300 umirovljenika iskoristilo mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje pune mirovine.

Glavni cilj Vlade je aktiviranje domaće radne snage, ali nam je jednako tako važna i uspješna turistička sezona te investicije u turizmu. Zato smo ove godine osigurali preko 15.000 dozvola za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja u turizmu što je dvostruko više nego prethodne godine.

Znamo da su kvote pri kraju, prema podacima ostalo je još oko 2.100 dozvola, a u postupku obrade je nešto više od 3.000 zahtjeva za izdavanjem radnih dozvola. Dakle, trenutačno imamo nešto više od 900 zahtjeva za dozvole više nego što imamo odobrenih kvota.

Istodobno, na HZZ-u u ovom trenutku imamo oko 4.000 nezaposlenih, od toga oko 1.600 na obali, koji su raspoloživi za rad u sezoni i iskazali su želju za radom u sezoni.

Smatramo da bi to trebalo biti dostatno za zadovoljenje trenutačnih potreba za radom u turizmu. Ovim putem pozivamo poslodavce da se jave HZZ-u kako bi ih kroz sustav posredovanja spojili s nezaposlenima te kako bi pronašli odgovarajuću radnu snagu za sezonu. U slučaju potrebe, kao što smo napravili i prethodne godine, nakon što se iskoristi domaća radna snaga razmotrit ćemo u najkraćem roku zahtjeve za povećavanjem kvote za uvoz stranih radnika, no napominjemo cilj je u prvom redu aktivirati domaću radnu snagu.

