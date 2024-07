Ministarstvo je odbilo osnivanje Rodnih studija: 'Ismijavaju nas i prave nas budalama. Strašno...'

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je odbilo upisati Rodne studije u Upisnik studijskih programa jer, navode, nisu proveli postupak inicijalne akreditacije studija te da moraju ponovno provesti novi postupak preko Agencije za visoko obrazovanje, koja je postupak definirala tek prije nekoliko mjeseci, a postupak osnivanje Rodnih studija je pokrenut prošle godine u travnju.

- Moramo ići "po novoj proceduri". Moramo prijave poslati na Agenciju, koja je tek prije 2 mjeseca raspisala novi pravilnik o proceduri, a mi smo podnijeli zahtjev za akreditaciju prije više od godine dana, zajedno sa svim drugim studijima na FFZG, među kojima je i 7 sasvim novih studija, koji su već dobili dopusnice za rad i kreću od iduće akademske godine 2024./2025. s nastavom. Tada još Agencija nije imala nikakvu "novu proceduru", niti obrasce za prijavu novih studija. Da je imala, bili bismo tako postupali. Znači, išli smo po proceduri kao i svi, i svi su prihvaćeni osim nas. Mi moramo "po novome", vjerojatno kako biskupi narede - rekla nam je sveučilišna profesorica Branka Galić, koja je jedna od inicijatora pokretanja Rodnih studija.

- To nema nikakvog smisla. Zašto su onda prvotno prihvatili našu prijavu i zašto nam nisu rekli da moramo po novome. To su jako opsežne radnje i kilometarske birokracije. Mi smo radili po onome što je bilo propisano. Nigdje nije bilo navedena ta nova procedura. Mi smo išli po zakonu kako je to bilo definirano, a sad odjednom to nije dobro i moramo sve ponovno. To je ogroman i dug posao. Stvarno nas prave budalama i to je strašno. Agencija je bila dužna uskladiti se novim zakonom u roku od 6 mjeseci, ali ona to nije učinila na vrijeme, tj. kad smo mi predali zahtjev za akreditaciju studija, nego kasnije i sad bi nas htjeli natjerati na tu novu proceduru - dodala je Galić.