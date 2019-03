Ministarstvo osiguralo još 43 milijuna kn za opremanje škola

Od prosinca 2017. do prosinca 2018. Ministarstvo obrazovanja je u opremanje škola uložilo više od 102 milijuna kuna, a upravo je osiguralo dodatnih 43 milijuna kuna za tu svrhu. Od toga 30 milijuna kuna ide osnovnim školama, a 13,3 milijuna kuna srednjim školama. Sredstva će dobiti sve škole, ne samo one koje su u eksperimentalnom programu, i to ne za informatiku nego za nabavu opreme i sredstava za tehničku kulturu, biologiju, kemiju, likovni, matematiku, prirodu i društvo.

Iznos koji će pojedina škola dobiti ovisi o broju učenika. Svaka će dobiti 100 kuna po učeniku.

- Riječ je o najvećem ulaganju u škole od države u proteklih 10 godina iako je ta aktivnost u nadležnosti osnivača škola, gradova i županija - istaknula je u petak šefica ovog resora, Blaženka Divjak.

Zajedno s pomoćnicom Lidijom Kralj predstavila je rezultate evaluacije eksperimentalnog programa "Škola za život" koji pokazuju da 92 posto učenika petih i sedmih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola kod kuće ima računalo.

- To je dobra vijest, ali treba uzeti u obzir da 10-ak posto nema na raspolaganju računalo i u tom smislu mi imamo obavezu da osiguramo svima jednake uvjete pristupa tehnologiji - istaknula je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nadalje, nastavila je ministrica, podaci ukazuju da se u eksperimentalnim školama koriste digitalni sadržaji i udžbenici te da učenici vole takav način učenja. Velika većina učenika, njih 87 posto, izjasnilo se u anketi Ministarstva kako s lakoćom upotrebljava računala i druge elektroničke uređaje na nastavi.

- Možemo zaključiti da se tehnologija koja se koristi u eksperimentalnim školama uglavnom koristi svrsishodno i da su učenici i nastavnici s time zadovoljni - poručila je ministrica.

Što se tiče opremljenosti škola, dodala je, gotovo 70 posto svih školskih učionica je opremljeno projektorom i još 15 posto svih učionica ima pametne ploče.

- Nama je važno da sve učionice u kojima se izvodi nastava imaju osnovnu opremu, odnosno da svaki nastavnik bude digitalno neovisan, da ima svoje računalo i da svaka učionica ima projektor i to je ono što ćemo osigurati za sljedeću školsku godinu. To je nama jako važno jer prema posljednjem izvješću pokazuje se da je Hrvatska, što se tiče digitalnih vještina, na dnu ljestvice EU - istaknula je Divjak.