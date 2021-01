Mi kao ministarstvo odredit ćemo tko ima pravo na besplatne obroke - kazao je večeras ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović gostujući u Dnevniku Nove TV.

Pitanje voditelja Mislava Bage glasilo je - tko će osigurati hranu stanovnicima stradalog područja, budući da su volonteri-kuhari najavili otići idući tjedan. Aladrović je pojasnio da će selekciju obaviti njegovo Ministarstvo, a onda će Crveni križ, stožer i vojska osigurati da obroci dođu do građana kojima su potrebni.

Dodajmo da je informacija da će volonteri-kuhari otići idući tjedan demantirana. Rekli su da će ostati dokle god ima donacija hrane.

Ovo je samo jedna od situacija s kojima se svakodnevno susreću organizatori pomoći u Petrinji, Sisku i okolnim općinama.

Jednokratne pomoći brzo se troše, mi izvještavamo o ljudima koji spavaju u šupama jer nemaju ni kontejner, kamp-kućice se pokazuju nedostatnima, a ljudi negdje i od nečega na razorenom području moraju živjeti.

Ministar rada i mirovinskog sustava iznosio je optimistične tvrdnje o mogućnosti isplaćivanja novčane pomoći stradalnicima i u buduće.

Poziva sve koji imaju oštećene objekte da se prijave za jednokratnu pomoć od 2500 kuna. Ona nije namijenjena samo socijalno ugroženima.

Tu su i mjere za spas gospodarstva:

- Sutra je sjednica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sva područja koja su pogođena potresom, odnosno poduzetnici i zaposlenici s tih područja ući će u mjeru od 4000 kuna - kazao je Aladrović dodajući da očekuju kako će time obuhvatiti 20.000 zaposlenika što je oko 160 milijuna kuna pomoći za očuvanje radnih mjesta za prva dva mjeseca ove godine.

Za Novu TV je potvrdio da se ta mjera za pogođeno područje može držati koliko god to bude potrebno.

- Na području koje je pogođeno potresom imamo i oko 3800 primatelja zajamčene minimalne naknade. Ona se inače isplaćuje 15. u mjesecu, sutra započinjemo s isplatom - rekao je ministar te kazao kako se većina tih naknada isplaćuje preko Pošte. Dostavljat će je poštari, a moguće je i otići u poslovnicu i predići.

U gostovanju je bilo riječi i o sufinanciranom radnom vremenu koje je do sada bilo 50 posto. Pojavljuje se mogućnost da bude 90 posto za one koji su najviše pogođeni a to bi značilo da, kako je rekao ministar, država financira 9 od 10 radnih dana". Za ovo je iz Europske unije osigurano 2,2 milijarde kuna što bi trebalo pokriti prva tri, četiri mjeseca, ovisno o broju oboljelih.