Ministarstvo: RCGO Piškornica nema pravo na pristupni put

Je li odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojom je potvrđeno da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica d.o.o. nema pravo na pristupni put, zabijen glogov „kolac“ u početak izgradnje RCGO koju su prije 11 godina osnovale četiri županije sa sjeverozapada Hrvatske, s čijeg se područja trebao zbrinjavati otpad?

- Općinsko vijeće je donijelo odluku da se jedna čestica u površini od 3664 kvadratnih metara dodijeli RCGO. Prije Odluke o dodjeli, Vijeće je ukinulo status javnog dobra na toj čestici, samo kako bi ju moglo darovati RCGO-u, a to nisu smjeli napraviti, jer je to put koji koriste mještani kad idu na svoje njive. Tome sam se usprotivio i Ministarstvo je stalo na moju stranu – kazao nam je načelnik općine Koprivnički Ivanec Mario Švegović. Ta je čestica trebala postati Piškornica put, koji bi koristio RCGO. Švegović je na svojoj strani imao samo 10-ak mještana i zakonsku regulativu, a nasuprot su stajali interesi izgradnje RCGO koju su podržali i članovi Vijeća (HDZ i Mreža) općine na čijem se čelu on nalazi, jer nema većinu. Švegović upozorava kako se na zemljištu gdje bi trebala krenuti izgradnja RCGO nalazi oko 100 000 tona otpada, što je potvrdio i bivši direktor Piškornice,

Milijunski iznosi

Jozinović, s govornice na županijskoj Skupštini 2017. godine izrekavši upravo tu brojku. Doduše, iz RCGO u odgovoru na naš upit navode da se radi o daleko manjoj količini. Oni kažu da je tamo oko 26 000 kubnih metara otpada, koji su oni dobili zajedno sa zemljištem od države. Dok Švegović iznosi da se za saniranje otpada (100 tisuća tona) gdje je po planu izgradnja RCGO ne mogu dobiti novci iz EU fondova, jer takvu sanaciju EU ne podržava. Iz Uprave RCGO, kažu kako novac za te namjene nije sporan jer će ga osigurati dionici. O kojoj se količini otpada radi i koliko će trebati „namaknuti“ novca teško je reći, jer svaka strana barata drugim brojkama. Iz RCGO Piškornica su nam kazali da će ići u izmjenu građevinske dozvole i projekta u kojem se neće navoditi „sporni“ put, bez obzira kakvu odluku donese Visoki upravni sud. Ako se radi o 100 000 tona otpada kako tvrdi Švegović, ta bi sanacija koštala između 50 i 100 milijuna kuna. Ukoliko je točna količina koju navode iz RCGO onda bi za sanaciju trebalo nekoliko puta manje, ali se sigurno radi o milijunskim iznosima. Postavlja se pitanje od kud toliki novac dionicima sporazuma, jer je zasigurno teško očekivati pomoć iz proračuna, jer državnu blagajnu već svi polako „gule poput zeca“. Vrijeme će pokazati kako dalje. Iz Uprave RCGO najavljuju da će izgradnja Centra početi iduće godine. No, s druge strane sve je jači lobi koji ne podržava tu ideju o izgradnji RCGO, jer navode kako je u međuvremenu to zastarjela tehnologija.

Za reviziju projekta uz Švegovića je i zastupnik u Skupštini županije, Željko Lacković, saborski zastupnik. Oni govore da je sadašnji projekt štetan za okoliš Koprivničko-križevačke županije, koja je dobila smeće, a za uzvrat gotovo ništa. Argument protiv je da se „smetlište“ nalazi na vodo propusnom tlu te blizina pogona za proizvodnju hrane i lijekova, na što su upućivali i koprivnički divovi Podravka i Belupo, ali njihov glas nije imao potporu. Ističu da se ugrožavaju i iznimne količine kvalitetne podzemne vode.

- Treba istražiti sve nezakonitosti u prethodnom razdoblju povezane s bivšim direktorom Mladenom Jozinovićem i njegovim pomagačima iz javnog sektora – kaže za 24 sata Lacković te podvlači da se trebaju prozvati odgovorne osobe u politici koje su donijele ovako štetnu odluku.

Kapacitet „Piškornice“ 676 000 tona

Naime, RCGO je trebao proraditi 2015. pa je u međuvremenu sve prebačeno na 2023. godinu. Vrijeme koje polako istječe će pokazati što će se doista izgraditi i po kojoj tehnologiji na odlagalištu otpada RCGO Piškornica. U međuvremenu tvrtka Piškornica Sanacijsko odlagalište d.o.o., iz Koprivničkog Ivanca vozi otpad. Iz službenih dokumenata s kraja 2017. godine stoji da je kapacitet „Piškornice“ 676 000 tona te da do zatvaranja preostaje mjesta za 165 155 tona otpada.

Podsjećamo da je Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru 26. 3. 2009. Osnovan po: Koprivničko križevačkoj, Krapinsko zagorskoj, Međimurskoj i Varaždinskoj županiji te općini Koprivnički Ivanec kao petog osnivača. Sjedište je nedavno preseljeno iz Koprivničkog Ivaneca u Koprivnicu. Direktor tvrtke je Mladen Ružman. Temeljni kapital iznosi 2 840 000 kuna. Prije Ružmana, na direktorskoj fotelji je sjedio M. Jozinović, koji je sebe kao stručnjaka s lažnom diplomom uz mjesečnu plaću od 18 500 kuna u neto iznosu te neto od 10 000 mjesečnog honorara još nagradio za „rad“ s milijun kuna bonusa u netu.

RCGO je osnovao i dvije tvrtke kćeri i to gotovo identičnog naziva:

a) Piškornica sanacije, društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpadom;

b) Piškornica sanacijsko odlagalište, društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada.

U međuvremenu je tvrtka „a“ brisana jer je pripojena tvrtki „b“

Na kraju se postavlja i pitanje kako je Trgovački sud registrirao tri tvrtke na istoj adresi i pod gotovo identičnim nazivom, iako zakon o Trgovačkim društvima to ne dopušta.

