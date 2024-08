Ministarstvo: Treći slučaj svinjske kuge u Retkovcima

"Na objektu su još jučer provedene mjere usmrćivanja svinja i preliminarne dezinfekcije. Objekt je već bio pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata zbog prvog slučaja bolesti u naselju Retkovci. U objektu je bilo 12 svinja", navodi se u priopćenju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva apelira na pojačani oprez svih onih koji drže svinje. Potrebno je svaku promjenu zdravstvenog stanja i uginuća svinja odmah prijaviti veterinaru te se kontinuirano pridržavati biosigurnosnih i svih drugih propisanih mjera kako bi se umanjio rizik od unosa virusa u objekte sa svinjama, zaključuje se u priopćenju koje je Ministarstvo objavilo na svojim mrežnim stranicama.

To je, inače, četvrti slučaj ASK koji je u Hrvatskoj potvrđen od sredine srpnja. Naime, 12. srpnja je potvrđena afrička svinjska kuga (ASK) u domaćih svinja u objektu u općini Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a od kraja srpnja do danas tri su slučaja potvrđena u objektima u naselju Retkovci.