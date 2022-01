Dvije stvari ovdje su dubinski pogrešne. Prvo, policija privodi ljude koji “vrijeđaju i omalovažavaju” premijera, po prastarom zakonu koji se nije mijenjao od 1994. Drugo, premijer velikodušno poziva uhićene Zadrane na kavu kako bi ga uživo “upoznali”, pa ako će oni “nakon razgovora i argumenata i dalje misliti što misle”, onda će premijer to poštovati. Da ga zovu “pavijanom” i “narcisoidnim jadnikom”. Znači li to da će Andrej Plenković i ubuduće na kavu u Banske dvore zvati ljude koji ga izvrijeđaju na Facebooku? Kao da nema važnijeg posla od uvjeravanja ljudi kako je on zapravo sjajan.