Ministrica: Da se pita Grad Zagreb, računali bismo na grah

Zaključili smo da su zagrebačke učiteljice i učitelji od 16. ožujka do danas imali su nastavu na daljinu svakodnevno, odnosno sa svim učenicima u razredu komunicirali su posredstvom elektroničke komunikacije te da je da je to nužno nastaviti i od 11. svibnja, ponovio je jučer pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.

Podsjetimo, on je prošli tjedan održao sastanak s ravnateljima zagrebačkih osnovnih škola te im preporučio da učitelji ne drže nastavu, već da djecu doslovce "čuvaju", a da s njima u razredima prati TV-škola, te provodi online škola.

Ministrica znanosti i obrazovanja u ponedjeljak mu je žestoko odgovorila.

- Ne treba puno oko toga razmišljati, zna se tko donosi odluke ovakve vrste, to nije gradski ured. Što se tiče nastave, Vlada je donijela odluku da se pokreće nastava baš u ovom obimu i sukladno preporukama i epidemiološkim uputama. I to gradski ured niti bilo koji drugi ured ne može stavljati pod znak pitanja ni na koji način, a što se tiče Grada Zagreba situacija je takva da se pitao Grad Zagreb, mi ne bismo nikad imali ni nastavu na daljinu, niti se prali lugom. Tako da oni ni u ovom trenutku nisu relevantni pri donošenju odluke treba li se nešto ovako nastaviti ili ne. Tu su jasne ingerencije. Ingerencije vezano uz organizaciju nastave, kurikulum, nastavne planove, nemaju osnivači. Oni imaju ingerencije uz osiguravanje uvjeta, infrastrukturu i slično - kazala je Blaženka Divjak za Dnevnik Nove TV.

Kako je istaknula, prema informacijama u Ministarstvu u zagrebačkim školama održavala se nastava bez obzira na Lovrićeve naputke, te poručila roditeljima da mogu Ministarstvu poslati i prigovor.

- Mi ćemo po tome prigovoru postupiti, a ravnatelji jako dobro znaju tko je taj tko donosi odluke i mi smo njima dostavili i odluku Vlade vezanu uz samu nastavu. Znači, tu nema dileme. Moram priznati da nisam niti sigurna je li to gradski ured poslao ili nije, jer nama nisu dostavili takvo mišljenje. Ja se pitam ako se ne provodi nastava, tko bi je trebao provoditi. Ako su djeca u školama, s njima se mora raditi. Jer u suprotnom, djeca kad dođu doma i roditelji se vrate s posla, onda bi trebali raditi nastavu s njima - istaknula je Divjak, koja je ponešto promijenila i naputke o tome što se i kako treba raditi na nastavi.

Naime, i u službenim preporukama naglašava se kako je prioritetno pratiti Školu na Trećem, i tome prilagođavati svu nastavu. No za Novu TV je rekla:

- Gledanje televizije s učiteljicom nije prihvatljivo, mi smo još prije dva tjedna poslali upute o tome kako se provodi mješoviti model nastave, to su svi trebali pročitati. Ravnateljima i učiteljima je to obveza da rade na taj način. Treba vidjeti hoćemo li nakon dva tjedna imati manje restriktivne uvjete.