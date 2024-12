Ministrica Irena Hrstić mandat je započela ozbiljnim gafovima

Nova ministrica zdravstva Irena Hrstić ostavlja dojam dobronamjerne, stručne i poštene osobe. Ali svoj mandat je započela nizom, blago rečeno - gafova. Posljednji je posjet ubojici prvašića koji je nožem dodatno teško ozlijedio još troje djece i učiteljicu. Koliko god se pokušala opravdati da je postupila kao liječnica, ministrica nije imala što razgovarati s napadačem. Ali to je moralni dio koji se ostavlja na prosudbu svakome. Puno gori je onaj pravni. Policija još nije bila ispitala napadača, a on je razgovarao s ministricom. To je kršenje procedure. Pitanje je i zašto su je uopće pustili k njemu kada je pod njihovim nadzorom i nitko osim liječnika mu ne smije prići. Ministrica je govorila i o njegovim motivima, a ono što je rekla bit će vjerojatno i obrana osumnjičenog koji bi se mogao braniti neubrojivošću. Ministrica je nadležna i za inspekciju koja provjerava je li bilo propusta u liječenju napadača u psihijatrijskoj ustanovi i je li (ne) opravdano bio na slobodi umjesto na liječenju, a paralelno donosi svoje sudove o stanju napadača.

