Ministrica kulture: 'Preporuke se moraju poštovati ako želimo nastavak kulturnog života'

Upitali smo ministricu kulture i medija, Ninu Obuljen Koržinek, smatra li pravednim što se organizatore koncerata kaznilo zbog nepridržavanja mjera dok se političare u izbornoj noći po stožerima nije kažnjavalo

<p>Mi smo cijelo vrijeme u suradnji sa svim organizatorima kulturnih događanja i zajedno s njima i sa Stožerom su donesene sve preporuke. U interesu je svih organizatora kulturnih događanja da se držimo tih preporuka jer to je jedini način da osiguramo nastavak odvijanja kulturnog života u ovim okolnostima, poručila je u četvrtak ministrica kulture i medija, <strong>Nina Obuljen Koržinek,</strong> komentiravši drakonske kazne koje su dobili organizatori tri koncerta u Muzeju suvremenih umjetnosti. </p><p>Inspektori su im napisali kaznu od 30.000 kuna. A kako je ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera, <strong>Davor Božinović</strong>, na sjednici Vlade otkrio, i dva noćna kluba su dobila prekršajne naloge. </p><p>Ministrica Obuljen Koržinek naglašava kako su preporuke vrlo jasne. </p><p>- One govore o potrebi fizičke udaljenosti. Razlika je odvija li se događaj da se stoji na nogama ili se sjedi. Događanja u kojima dolazi do bliske interakcije, uključujući ples i pjevanje, epidemiološki su jednostavno previše rizične i ja pretpostavljam, ne znam točno što se dogodilo na tim koncertima, da je to razlog zbog kojih su im izrečene kazne - istaknula je dodavši kako je Ministarstvo u kontaktu s Hrvatskom glazbenom unijom te da <strong>pripremaju jednu posebnu liniju financiranja. </strong></p><p>- Omogućit ćemo sufinanciranje odvijanja takvog tipa kulturnih događanja na način da onaj dio produkcijskog troška, koji je viši zbog potrebe ispunjavanja tih mjera, da se to financira jednim djelom javnim novcem. Onda bi takva kulturna događanja postala održiva, ne bih rekla isplativa, ali održiva - poručila je. </p><p>Upitali smo ministricu da li smatra pravednim što se ove organizatore i klubove kaznilo zbog nepridržavanja mjera dok se političare, među kojima su i HDZ-ovci, u izbornoj noći po stožerima nije kažnjavalo, a također nisu poštovali epidemiološke mjere. Ministrica na to nema konkretnog odgovora, ponavlja kako se organizatori kulturnih događanja moraju pridržavati mjera da ne bi došlo do njihovog ograničavanja. </p><p>- Ja ne mogu komentirati postupanje inspekcije, niti znam o kakvim se kaznama radi. Još ću jednom ponoviti da je preduvjet da osiguramo održavanje kulturnog života u situaciji kad ulazimo u jesen i zimu i kada će otvorene prostore biti potrebno zamijeniti zatvorenima, da svi organizatori budu u suradnji s nama, da poštuju mjere Stožera. Inače će nam se dogoditi, ako se dogodi da se utvrdi da je zbog rizičnog ponašanja došlo do povećanja broja zaraženih, da možemo očekivati neka ograničenja. Dakle, svima je u interesu da se poštuju mjere - poručila je naglasivši kako svi moraju prihvatiti da se u ovim okolnostima epidemije kulturna događanja moraju odvijati sukladno donesenim mjerama. </p><p>Najavila je još kako rade, po uzoru na neke europske zemlje, na <strong>certificiranju kulturnih događaja.</strong></p><p>- Mogu najaviti da radimo i na jednom dodatnom sustavu koji je uveden u nekoliko europskih država, u suradnji s HGK i organizatorima kulturnih događanja, kojim će se omogućiti da se pojedina kulturna događanja certificiraju na način da provjere ispunjavaju li sve uvjete tih mjera, tako da dodatno osiguramo da svi znaju da se pojedino događanje odvija sukladno preporukama. Žao mi je da je do ovoga došlo, ali mislim da postoji neka razina svijesti u društvu i kod organizatora koncerata i drugih kulturnih događanja da ćemo samo poštivanjem preporuka moći osigurati daljnji nastavak kulturnog života - kaže. </p>