'Ministrica treba još samo jedan mjesec kršiti zakone'

Novac je, nastavlja, primilo dvoje ljudi. Prvome je za gospodarske poslove isplaćeno 1.700.000 kuna na temelju protupravno sklopljenih ugovora, a drugome za administrativne 200.000 kuna bez ikakvog ugovora.

Grmoja napominje kako je revizija utvrdila da je protupravne isplate odobravao bivši veleposlanik Josip Paro, bivši veleposlanik u Washingtonu.

Na internetu je, ističe, dostupna lista Protokola Novog Zelanda iz 2016. s upisanim radnim rasporedom glavne tajnice Ministarstva Lorete Bertoša-Kušen u Veleposlanstvu u Canberri, gdje joj je muž istovremeni bio veleposlanik.

Iako je prema pravilniku MVP-a izrijekom bilo zabranjeno raspoređivati članove uže obitelji veleposlanika u veleposlanstvima kojima upravljaju, Grmoja kaže kako su javno dostupni dokazi o brojnim putovanjima Bertoša-Kušen po Australiji i Novom Zelandu u svojstvu supruge veleposlanika i zaposlenice.

- Tek treba izračunati koliko je državnog novca protupravnim rasporedom prisvojila gospođa Bertoša-Kušen i tko joj je taj novac protupravno isplaćivao - kazao je Grmoja.

Mostovac je prozvao ministricu Mariju Pejčinović Burić jer, iako je imala obvezu, nije pokrenula postupke zbog teške povrede službene dužnosti protiv državnih službenika, koji su sudjelovali u razotkrivenom protupravnom trošenju državnog novca i udaljila ih iz službe do okončanja postupaka.

- Ministrica postupke i dalje ne pokreće iako je još prije 11 mjeseci saznala za teške povrede službene dužnosti u veleposlanstvima Washington i Canberra, a zakonski rok zastare pokretanja postupka iznosi 12 mjeseci od saznanja. Dakle, ministrica Pejčinović Burić treba još samo jedan mjesec kršiti hrvatske zakone pa će gospodina Paru i gospođu Bertoša-Kušen spasiti od mogućnosti pokretanja postupka putem kojeg se, sukladno zakonu, može utvrditi dužnost tih državnih službenika za naknadu štete koju su nanijeli državnom tijelu, odnosno Državnom proračunu - poručio je Grmoja navodeći kako je dobio brojne pozive da ne održi ovu tiskovnu konferenciju.

- Nisu me zvali ljudi iz političkih krugova. Zvali su me ljudi koji me poznaju, ali te ljude je očito netko kontaktirao da mene uvjere kako ova priča ne stoji. No, da ta priča ne stoji protiv Damira Sabljaka, koji je sve dokumentirao i prijavio nadležnim institucijama, bile bi podignute tužbe. Nitko to nije učinio niti je ministarstvo to demantiralo - kazao je Grmoja.

O svemu što je poduzimao javno je progovorio i zaposlenik MVP-a Damir Sabljak, ali DORH, Ministarstvo pravosuđa ni Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, kaže, do danas nije ništa napravilo.

- Svaki građanin je dužan štiti javni interes i to je moj motiv - poručio je Sabljak.

Ministarstvo vanjskih poslova: USKOK je odbacio kaznenu prijavu Damira Sabljaka

IZ MVEP-a su reagirali na izjave Nikole Grmoje. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je 19. rujna 2018. godine primilo Rješenje USKOK-a kojim je odbačena kaznena prijava Damira Sabljaka vezana uz raspored mr.sc. Lorete Bertoša-Kušen u Australiju, kao i uz tvrdnje Damira Sabljaka vezane uz nalaz Državnog ureda za reviziju o lokalno angažiranim osobama u Veleposlanstvu RH u Washingtonu tijekom 2016. godine, u vrijeme mandata veleposlanika RH Joška Pare.

Iako je predmetna kaznena prijava podnesena protiv „nepoznatog počinitelja“, medijskim objavama, kao i raspravama u Hrvatskom saboru, neutemeljeno je imenovan veći broj državnih službenika, osoba imenovanih na dužnost, kao i državnih dužnosnika kao počinitelja navodnih prijevara i prikrivanja istih u službi vanjskih poslova Republike Hrvatske. Sve teze o organiziranoj prijevari i prikrivanju istih su ovim Rješenjem u potpunosti demantirane.

Potpuna je laž i manipulacija koju iznosi zastupnik Grmoja kako „ministrica Pejčinović Burić nije poduzela ništa niti pokrenula bilo kakav postupak“. Iz Rješenja USKOK-a jasno je kako je MVEP RH bez odlaganja poduzelo sve aktivnosti iz svoje nadležnosti, bez obzira što se radi o događajima iz razdoblja kada su drugi ministri vodili MVEP, tj. koje je prethodilo stupanju na dužnost aktualne potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Temeljem utvrđenih činjenica, a što je potvrđeno i navedenim Rješenjem USKOK-a, ne postoje elementi za pokretanje postupaka zbog povrede službene dužnosti protiv državnih službenika u MVEP RH.'