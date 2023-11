Ministrica Vučković poručila je svinjogojcima da se mogu sastati u Zagrebu. Oni rekli ne!

Prosvjedi slavonskih svinjogojaca traju već sedam dana. Mnoštvo njih danonoćno boravi na punktovima. Očekivali su da će jučerašnji sastanak premijera Plenkovića s Ministarstvom i nadležnim službama biti na tragu okončanja prosvjeda, no to se nije dogodilo. Ministrica Marija Vučković poručila im je da se mogu sastati, ali u Zagrebu.

- Vrlo mi je žao ljudi koji prosvjeduju. Različite probleme mi u ministarstvu uvijek pokušavamo riješiti. Ne može se baš odgovoriti na poziv koji dođe ujutro, češće neformalnim putem, da dođemo do 11.59 na to i to mjesto, no naša je obveza razgovarati sa svima, stoga će Ministarstvo poljoprivrede na temu afričke svinjske kuge poslati poziv za sastanak u najkraćem roku - rekla je Vučković.

Međutim, predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac rekao je kako u Zagreb ne planiraju ići, ali ako se ministrica želi sastati, da može doći k njima.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Nisam dobio poziv od ministrice. Ona mora doći ovamo kao što dolazi u Ilok na vino ili u Otok na krofne. Ako ministrica ovdje ne želi doći, mi nastavljamo s prosvjedima i širimo ih. Na pregovorima ćemo ustrajati u svojim dosadašnjim zahtjevima, a tri najbitnija su dozvolite klanje, prometovanje zdravih svinja i ukinite kategorizacije - naglasio je Pokrovac i ministrici dao rok. Također, dodao je kako njihov mirni prosvjed može nalikovati i na one europske gdje prosvjednici bacaju gnojivo po parlamentu te pale gume i bale na cestama.

- Možemo i mi, ali ne radimo to - rekao je Pokrovac.

U međuvremenu se prosvjedi nastavljaju.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Do sada sam živio od 20-ak svinja i 30 koza. Time sam prehranjivao obitelj. Na prosvjedu sam jer očekujem da ministrica dozvoli klanje zdravih svinja. Moja djeca nisu htjela otići u inozemstvo, a mogla su. Volio bih da se sve riješi pregovorima, ali da se ima razumijevanja za seljake. Ne stoji se nama ovdje na cesti, ali nemamo drugog načina izboriti se za sebe - kaže Đuro Šerezlija iz Gradišta koji prosvjeduje na cesti nedaleko od graničnog prijelaza Županja-Orašje.

Neki od svinjogojaca nisu zadovoljni nesuglasicama koje su se pojavile među njima, prvenstveno između Sindikata poljoprivrednika i Stožera za obranu hrvatskog sela. Ime koje “iskače” je ono Antuna Golubovića, svinjogojca iz Đurića i predsjednika Odbora za svinjogojstvo HGK, kojemu su u srijedu ujutro, na jednoj od susjednih kuća, ostavili uvredljivu poruku nazvavši ga izdajicom. Golubović to nije htio komentirati.