Ministarstvo gospodarstva je odustalo od poziva na 'najbrži prst' vrijedan 141 milijuna kuna

Nakon kontroverzi povezanih s provođenjem prethodnog natječaja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništio je i zatvorilo poziv za bespovratne potpore za novoosnovana mala i srednja poduzeća, vrijedan 141 milijuna kuna, a koji se financira iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Posljednji krug natječaja trebao je biti u srijedu, 1. lipnja. Kako navode iz Ministarstva, za novoosnovana poduzeća promijenit će modalitet Poziva, no i dalje nisu napisali detalje. Navode i da će potencijalni prijavitelji o sljedećim koracima biti pravovremeno obaviješteni.

Natječaj se provodio po metodi najbrži prst, metodi za koju mnogi poduzetnici smatraju da je nepoštena praksa jer se tako mnogim nekvalitetnim projektima dodjeljuju novčana sredstva.

Metoda najbrži prst

Tako u tek nekoliko sekunda, pa i milisekunda, stigne stotine prijava koje Ministarstvo obrađuje prema redoslijedu zaprimanja. To znači da je, bezobzira na broj bodova koja neka tvrtka ima, za dobivanje potpore presudna isključivo brzina klikanja na natječaj.

Prije tjedan dana proveden je natječaj "Komercijalizacija inovacija" po metodi najbrži prst, koji je raspisalo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a natječaj je objavljen u 11 sati. Natječaj je vrijedan 380 milijuna kuna, a interes je bio velik.

- Najinteresantnije je to što su neke prijave bile u prvoj milisekundi, a to je nemoguće. U toj milisekundi ih se prijavilo 150. To su sigurno koristili neke enkripcije koje nisu dozvoljene - rekao nam je ogorčeni poduzetnik iz Varaždina koji se prijavio na natječaj i završio na 391. mjestu iako se na natječaj prijavio u 11:01:44 sati.

Klik za 0,4 sekunde

Dražen Oreščanin, suvlasnik tvrtke Poslovna inteligencija, objavio je da se njegova tvrtka na ovaj natječaj prijavila "pošteno kliknuvši za oko 0,4 sekunde" te je komentirao kako je to, "na žalost, jedini način da se dobiju sredstva za inovacije iz NPOO-a", ali ne smatra takav način dodjele pravednim.

