Minusi i oblaci na kopnu, u Lici opasnost od poledice zbog kiše

Hrvatsku danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana mjestimice će padati kiša, ponajprije na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri i tijekom noći oborina je moguća i na jugu Like, gdje se može pojaviti na granici kiše i snijega te se, zbog niskih temperatura, smrzavati u dodiru s hladnom podlogom, što povećava opasnost od poledice.

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab. Na Jadranu će puhati umjeren istočni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu i bura, koja će u prvom dijelu dana podno Velebita mjestimice biti jaka. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti kretat će se između -2 i 1 °C, dok će na Jadranu iznositi od 9 do 14 °C.

Četvrtak promjenjiv, na Jadranu pretežno oblačan

Foto: DHMZ

U četvrtak se nastavlja promjenjivo vrijeme, a na Jadranu će prevladavati pretežno oblačno. Kiša se očekuje ponajprije u Dalmaciji, gdje su mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U noći i ujutro u unutrašnjosti se mjestimice može pojaviti magla, dok je osobito navečer moguća slaba oborina na granici kiše i snijega koja se može smrzavati na hladnoj podlozi.

Vjetar će biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren, prema otvorenome moru i jak istočni vjetar i jugo, a na sjevernom dijelu bura. Jutarnje temperature u unutrašnjosti uglavnom će se kretati od -5 do 0 °C, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 1 do 3 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati između 8 i 13 °C.