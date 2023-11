Minusi i snijeg. Evo kakvo nas vrijeme očekuje idućeg tjedna

Hrvatsku danas unutrašnjosti očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a povremeno su mogući lokalni pljuskovi snijega. Na Jadranu pretežno sunčano uz više oblaka prema otvorenom moru gdje može pasti i malo kiše. U unutrašnjosti mjestimice umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jak i vrlo jak sjeverni vjetar i bura u slabljenju i navečer u okretanju na jugo. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 8 i 12 °C.

Sutra umjereno do pretežno oblačno, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s maglom. Mjestimične oborine ponajprije na Jadranu i uz njega, pri čemu su u višim predjelima mogući susnježica i snijeg. Oborine će biti ćešće prema večeri i u noći na utorak. Zapuhat će slab i umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, a ujutro duž obale južnog Jadrana još istočnjak i bura. Najniža temperatura zraka od -6 do -2 u unutrašnjosti te između 3 i 8 °C na Jadranu. Najviša dnevna od 4 do 9, duž obale i na otocima između 10 i 14 °C, prognozira DHMZ.

Snijeg u Hrvatskoj

Snijeg je jučer zabijelio gorja, a i neke nizine. Postaje na Sljemenu su snimile snježni pokrivač, padalo je i diljem Slavonije, a u Daruvaru je padao istovremeno led i snijeg. Podaci s DHMZ-a pokazuju da trenutno ima snijega u Gračacu i to 2cm te najviše na Zavižanu (14cm). I danas se ponegdje očekuje snijeg diljem sjeverne i središnje Hrvatske.

Upozorenje za Srednju i Južnu Dalmaciju

Jaka, samo ponegdje i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar, tijekom jutra postupno u slabljenju na umjereno jaku. Najjači udari vjetra 35-50 čvorova (65-95 km/h)

UTJECAJ: Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Što nas očekuje idućeg tjedna?

Početkom novog tjedna opet posvuda oblačnije, južina i malo toplije. Povremeno će biti kiše, na Jadranu i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji osobito u utorak mogu biti i obilniji, a u gorju će pasti i malo snijega, također najčešće u utorak. U srijedu vjerojatno sunčanije, ali i hladnije, na Jadranu uz buru, pa od četvrtka ponovno južina, toplije i oblačnije, uz kišu, stoji u prognozi HRT-a.