Hrvatski sabor obilježio je danas minutom šutnje Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta.

Među njima bili su i zastupnici HDZ-a, stranke koja prigodnom šutnjom obilježava svaki incident s ustaškim simbolima, pozdravom "Za dom spremni", s incidentima u protokolu, HOS-ovim majicama i crnokošuljašima.

Ali i stranke koja odbija podržati izmjene Kaznenog zakona kojima bi se uvele zatvorske kazne zbog upotrebe ustaškog, nacifašističkog i četničkog znakovlja u Republici Hrvatskoj.

Šute za žrtve ustaštva, šute i o samom ustaštvu.

Lako je osuditi prošlost

Točnije, HDZ obilježava uspomenu na žrtve nacističkog, fašističkog i ustaškog terora iz perioda Drugog svjetskog rata, ali ostaje prilično rezerviran i oprezan u slučajevima isticanja ustaškog znakovlja danas. Lakše mu je osuditi zločine u prošlosti, kao i ustaški režim u prošlosti, ali puno teže osuđuje ustaške simbole koji se pojavljuju danas.

Ili prije pet dana u Zadru na obilježavanju akcije Maslenica.

Jer ustaštvo nije samo pitanje hrvatske prošlosti, već je itekako pitanje hrvatske današnjice.

Pitajte samo saborske zastupnike s desnice.

To ima veze s NDH

Inicijativa za promjenom Kaznenog zakona i strožim sankcioniranjem fašističkih i ustaških simbola došla je od Ognjena Krausa, a HDZ je s nedavnog sastanka u Židovskoj općini izašao sa stavom da osuđuje ustaški režim i zločine, ali ne i ustaške simbole u Domovinskom ratu. "Treba biti pažljiv prema mladićima koji su bili u HOS-u i pod znakom Za dom spremni u Domovinskom ratu umirali za Hrvatsku", izjavio je HDZ-ov zastupnik Damir Habijan za Jutarnji list. "To nema veze s NDH, što je utvrdilo i Vijeće za suočavanje s prošlošću".

HDZ očajnički se drži za takvo tumačenje, unatoč činjenici da mnogi HOS-ovci priznaju kako su baš po uzoru na NDH preuzeli ustaško znakovlje, simbole, pa i nazive svojih postrojbi.

NDH im je bila uzor tada, uzor im je i sada. I ustaški simboli služe veličanju NDH, kao i Domovinskog rata, kao i ideologije koja u Hrvatskoj pokušava pronaći svoje mjesto u politici i društvu. To nije, kako reče sudac Ivan Turudić, sloboda govora, već sloboda širenja i veličanja zločinačke ideologije.

Doza licemjerja

Stoga se u današnjem obilježavanju žrtava holokausta u Hrvatskom saboru krije doza licemjerja: ustaštvo nije samo NDH, to je sada legitimizirano i kao dio Domovinskog rata, to je očito postao dio državnog protokola, to je dio saborskih komemoracija, to je dio javnosti, ikonografije, simbola i provokacija državnog vrha.

I ako HDZ svečano šuti na žrtve holokausta, ne smije šutjeti na one koji danas veličaju ili opravdavaju ili proglašavaju izvorno hrvatskom ideologiju koja je vrlo aktivno i predano sudjelovala u tom holokaustu.

One HOS-ovce u Zadru HDZ je stidljivo nazvao "provokatorima" koji "izazivaju nelagodu".

Kraj provokacijama

Zakonska rješenja, međutim, eliminirala bi tu "nelagodu", takvo arbitrarno tumačenje i oportunističko politiziranje. Svatko tko nosi ustaško znakovlje trebao bi biti zakonski sankcioniran. Tim više ako se javno priznaje da HOS-ovci nisu samo posvećeni obilježavanju žrtava, već provociranju ustaškim simbolima.

Jer, opet, ustaštvo nije pitanje prošlosti, već i problem hrvatske sadašnjosti.

Ono je zagadilo i Domovinski rat, i medije i društvo, i politiku i javnu scenu. I bez strožeg odnosa prema ustaškim simbolima, nemaju previše smisla ni protokolarna obilježavanja žrtava ustaškog i drugih fašističkih zločina.

Da se ne ponovi...

Zašto se uopće obilježava Dan sjećanja na žrtve holokausta? Da se on ne bi ponovio.

Zašto se traži zakonska zabrana ustaških simbola? Da se ustaštvo ne bi više ponovilo.

No kao što se ponovilo 1991. godine, ne samo kroz HOS-ove postrojbe, već i kroz politiku HDZ-a, tako se ustaštvo ponavlja i danas, s namjerom da se normalizira, pa i promovira.

Tamo gdje evidentno ne djeluje edukacija, demokracija i politika, trebaju djelovati zakoni. Ako ništa drugo, HDZ bi na taj način potvrdio da minuta šutnje u Hrvatskom saboru nije samo stvar protokola.