Mir nije dugo trajao: 350.000 ljudi izašlo na ulice Barcelone

Oko 350.000 zagovornika nezavisnosti Katalonije izašlo je u subotu na ulice Barcelone tražeći oslobađanje osuđenih čelnika koji su 2017. organizirali referendum o samostalnosti i proglasili republiku Kataloniju.

Mnogi prosvjednici zahtijevaju od svojih političara primjenu tada proglašene nezavisnosti.

„Došao sam braniti Republiku. Želimo imati svoju državu, zemlju mira. Bio bih najsretniji čovjek na svijetu kada bismo to ostvarili“, rekao je jedan 94-godišnji prosvjednik.

U okupljanju pod sloganom „Sloboda“ bile su osobe svih uzrasta, kao što je i običaj u masovnim okupljanjima koja se održavaju od 2012.

Vijorile su se tisuće zastava koje simboliziraju samostalnost, a ljudi su glasno uzvikivali kako traže "slobodu za političke zatvorenike“.

Ovo je bilo drugo najmasovnije okupljanje od kada su prije dva tjedna katalonskim dužnosnicima izrečene zatvorske kazne.

A protester kicks a Catalan Police during clashes after a massive rally in Barcelona against the imprisonment of nine separatist leaders for their roles in an illegal 2017 secession bid, Spain, Oct. 26, 2019. pic.twitter.com/sMiJ1kZi7z