Mirela Holy je za N1 komentirala rezultate lokalnih izbora. Naglasila je kako su vidljive promjene, posebno u velikim gradovima. Ipak, smatra kako HDZ nije doživio "kolosalnu pobjedu":

- Oni jesu dobili nove županije. Domovinski pokret im je dosta ozbiljan izazivač na desnici. I to toliko ozbiljan da se provukao u nekim sredinama, za razliku od HDZ-ovih kandidata. Ovo može biti početak problema za Andreja Plenkovića u stranci. I prije izbora su imali dosta problema, imamo nezadovoljnu desnu struju i bit će dosta nemirno u HDZ-u nakon izbora.

Holy smatra kako je najveći gubitnik izbora Most jer su dobili samo Sinj. Naglašava kako se trebaju zabrinuti, jer su krenuli s lokalne prema nacionalnoj razini. To bi moglo biti i zbog toga što se naklonost Katoličke crkve podijelila između više opcija: Most, HDZ, Domovinski pokret... Kao pobjednike spominje SDP jer nisu podbacili koliko se očekivalo.

Za N1 je prokomentirala treći izborni poraz Miroslava Škore i dodala da ne misli da je očekivao pobjedu kao kandidat za gradonačelnika Zagreba:

- Nisam se iznenadila što je loše prošao. On je jako zaoštrio kampanju. Kad govorimo o Zagrebu, teško da može proći kandidat koji ide vrlo u desno. To nije iznenađenje. Ne znam tko ga je savjetovao, moj je dojam da on nije ni očekivao da će pobijediti nego da je gradio biračko tijelo za sljedeće parlamentarne izbore.

Spominjući poraz IDS-a, Holy je rekla da na lokalnoj razini djeluju kao lokalni HDZ: sumnje na korupciju, pogodovanje, klijentelizam i da su građani umorni od toga.