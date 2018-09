Plamen je sve progutao: Mirko (86) izgorio je u vlastitoj kući

Bio je invalid, teško je hodao, pomalo uz pomoć hodalice. Cijeli život je radio u poljoprivredi, bivši je logoraš Drugog svjetskog rata. Sjećam se da su sve kuće u tom ratu zapaljene, ali on je svoju uspio očuvati. Sad je i ona izgorjela te je u njoj, nažalost, i on skončao.

Rekao nam je to Miloš N., rođak poginulog Mirka Kovačića (86).

On je stradao u požaru drvene obiteljske kuće u Kupljenskom kraj Vojnića u utorak ujutro. Dojava o požaru zaprimljena je oko 6.20 sati, a do dolaska vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vojnić kuća je bila potpuno u plamenu. Nakon što su vatrogasci ugasili plamen, u unutrašnjosti kuće pronašli su Mirkovo tijelo.

Plamen na drvenoj kući je oko pet sati primijetila Mirkova sestra Ranka koja živi u istom dvorištu preko puta i pozvala vatrogasce. No vatra se vrlo brzo proširila na cijeli objekt i u trenutku ga progutala. Vatrogasci su požarište sanirali do podneva, a policija će utvrditi uzrok požara. Mirkov rođak Miloš N. ne zna što je moglo uzrokovati vatru, no dodaje da je kuća stara, kao i električne instalacije u njoj, ali i da je Mirko često ložio peć, čak i ljeti jer mu je bilo hladno.

Dodao je da je živio sa sestrom, svatko u svojoj kući. Mještani Kupljenskog rekli su nam da Mirko nije htio otići ni kćeri u Jastrebarsko da brine o njemu, pa ni tijekom Oluje. Preživio je te ratove i očuvao svoju kuću u kojoj je, nažalost, i umro.