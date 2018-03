'Mirku su u SMS-ovima prijetili da će ga silovati i iskasapiti'

Ivko Marić (39), bratić optuženog Mirka Marića, rekao je kako je Mirko nakon povratka iz Njemačke krajem 2015. vikendima pjevao u lokalu "Kafana" na Jarunu gdje je Ivko radio kao šef osiguranja. U veljači 2016. Mirko ga je , tvrdi svjedok, pitao što misli o tome da pjeva u klubu "Element" Stipana Ivića.

- Rekao sam mu da može tamo pjevati i zaraditi, no da me Ivić ne voli i da prema meni ima averziju- rekao je Ivko Marić dodavši kako je Mirko tamo pjevao tri-četiri vikenda sve dok se nije razbolio i završio u bolnici. U travnju 2016. Ivko Marić se u lokalu "Kafana" sukobio sa Stipanom Ivićem.

- Stajao sam u društvu u kojem je bio i Robert Lončarić. Stipan je prišao i ošamario ga. Stao sam između njih, a Stipan je zamahnuo. Izmaknuo sam se i udario ga šakom u glavu nakon čega je pao i ostao ležati. Nakon toga Božan Marić me je izveo van, a Danimir Klišanić je Ivića odvezao u klub "Arbus". Tijekom vožnje prijetio je da će sve Mariće koje pozna i s kojima smo dobri iseliti, polomiti i slično. Sutradan mi je Klišanić rekao i da je Ivić prijetio da će nam zapaliti aute, da ćemo hodati u kolicima... - rekao je Ivko Marić dodavši kako se do incidenta s Ivićem intenzivno družio četiri godine i da je njegove prijetnje shvatio ozbiljno.

'Izvukli ga van i ozlijedili mu kralježnicu'

Ivko Marić rekao je kako mu je Lončarić rekao da ga Stipan Ivić kamatari, da ga pritišće kako bi na njega prepisao apartman na moru, da ga stalno zove i da je uplašen. Mjesec dana kasnije, rekao je svjedok, u incidentu je ozlijeđen sin Roberta Lončarića.

- Dečko (14) vozio se u jednom autu. Drugi mu je presjekao put, dječaka su izvukli van i pri tome mu je ozlijeđena kralježnica- rekao je Ivko Marić dodavši se Lončarić nakon toga našao sa Stipanom Ivićem te da je, nakon što je udaren čašom, prepisao apartman na osobu imena Josip Majić. Dodao je kako je u to vrijeme i Mirko Marić počeo dobivati prijeteće poruke ta da su Mirko i Dino Petrović to prijavili policiji.

- Na temelju niza indicija znali smo da prijetnje potiču od Stipana Ivića. Naime, nakon što je Lončarić prepisao apartman pitao je Ivića jer je gotovo s prijetnjama, a on mu je odgovorio " gotovo je kad ja kažem da je gotovo". Mirko je otišao u Njemačku, a meni su se počele događati loše stvari. Napadnut sam i pretučen šipkom, zapaljen mi je auto, a pokušali su mi zapaliti kuću, provaljeno je u lokal moje supruge...- svjedočio je Ivko Marić. Rekao je i kako ima informacije da mu je auto zapalio i u lokal njegove supruge provalio Jerko Mlinarić, koji je, tvrdi, pravomoćno osuđen i služi kaznu u Lepoglavi.

- Njega su za 2500 eura unajmili Stipan Ivić i Ivan Tolić- ustvrdio je svjedok. Dodao je kako ga je Mirko, nakon što je počeo primati SMS poruke da će ga iskasapiti i silovati pitao da li da se ode naći sa Stipanom Ivićem oko toga te da mu je on rekao da ne ide. Rekao je i da ne zna da bi Stipan Ivić usmeno prijetio Mirku, ili da su prijeteće poruke dolazile s Ivićeva broja ili da bi se Ivić potpisao ispod njih. Svjedok je rekao i kako je u studenome 2016. bio u kafiću u City Centru East.

- Stipan Ivić bio je u autu i vidio me na terasi. Spustio je staklo na autu i prstima napravio simbol pištolja i rekao da smo Mrko i ja mrtvi te se potom odvezao. Odmah sam nazvao Mirka i sve mu ispričao, a om mi je rekao kako je sada siguran da iza prijetnji koje dobiva stoji Ivić- rekao je svjedok. Dan prije ubojstva s Mirkom je bio na proslavi Đurđevdana kod Muhameda Šečića. Prije nego je autom pokupio Mirka vidio ga je u razgovoru s Tomislavom D.

'Napravio je glupost, moramo se naći...'

- Kad je Mirko sjeo u auto vidio sam da nije dobro i da je zamišljen, li ništa konkretno nije rekao. Negdje oko 22 sata Šečić,Lončarić Mirko i ja otišli smo u obližnji lokal na piće. Mirko mi je u jednom trenutku rekao da se ide naći s nekom curom, a ja sam ga odgovarao govoreći mu da je alkoholiziran i da je kasno, no unatoč tome on je uzeo taksi i otišao. Sljedeće jutro nazvao me Mirkov i moj bratić Mario Marić rekao da je Mirko napravio neku glupost i da se trebamo naći. Nazvao sam Dina Petrovića kod kojeg je Mirko spavao da provjeri je li kod kuće, a kad mi je rekao da nije našli smo se sva trojica u kafiću "Leggero" gdje mi je Mario rekao da je Mirko pucao u Stipana. Bio sam šokiran. Mario mi je rekao da se Mirko želi predati, ali da ga je strah i da mu treba odvjetnik. Potom sam kontaktirao odvjetnika Velimira Došena koji je došao u Zagreb i zajedno s Mirkom otišao u policiju gdje se predao - rekao je Ivko Marić.

Rekao je kako je nekoliko mjeseci nakon ubojstva pričao s Tomislavom D. i da mu je ovaj rekao kako je Mirku, prije nego su njih dvojica 6. svibnja 2017. krenuli na proslavu Đurđevdana, rekao kako je dužan Iviću novac i kako kasni s plaćanjem pa je otišao kod Ivića kako bi ishodio poček. Ovaj mu je tada, tvrdi Ivko Marić da mu je ispričao Tomislav D., rekao da mu "naštima" Mirka na Remizi.

Podsjećamo, Mirko Marić optužen je da je 7. svibnja 2017. u 2,53 sati ispred kluba "Element" na tržnici u Španskom prišao autu kojim se dovezao Stipan Ivić i iz revolvera ispalio u njega pet hitaca. Jedno zrno pogodilo ga je u glavu, a Ivić je od posljedica ranjavanja preminuo 15. svibnja 2017. u bolnici.