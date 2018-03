Miro Kovač: 'Zamolit ću da se uvaži glasovanje po savjesti'

Miro Kovač, međunarodni tajnik HDZ-a i član Predsjedništva koji je sinoć bio protiv usvajanja Istanbulske konvencije, Andrej Plenković bi rekao i buntovnik bez razloga, kazao je u RTL Direktu kako se kod njega ništa nije promijenilo od onda kada je 2014. stajao iza Margarete Mađerić koja je zazivala ratifikaciju Konvencije.

- Što se mene tiče ništa se nije promijenilo ja sam ostao dosljedan. Ja nikada nisam pozivao na ratifikaciju. Tada sam govorio u ime Predsjedništva HDZ-a i govorio sam na Dan borbe protiv nasilja nad ženama i da moramo osuditi svaki oblik nasilja nad ženama i da se moramo sa njima solidarizirati. Ono što je važno da se kod mene nije ništa promijenilo. Oni ili one koji su govorili o tome javno njih treba pitati zašto su tako govorili, to je njihova stvar. To je pravo da tako govore. Ja tako govorio nisam niti tada ne govorim tako - kazao je Kovač.

Kazao je i kako se i promijenila društvena klima.

- Imamo koncentraciju koja se bavi tim stvarima. Prije 10 godina proširenje EU je nešto što je bilo nesporno, a danas nije tako. Danas imate veliki skepticizam kad je riječ o proširenju. Promijenila se društvena klima pa i kada je riječ o Konvenciji - kazao je Kovač i odlučio objasniti što je to problematično u Istanbulskoj konvenciji.

- Radi se o tome da se nepotrebno uvodi riječ rod i da se nalaže prihvaćanje takve definicije. Kad već imamo riječ spol koja se nalazi i u hrvatskom Ustavu, imamo i spol kada pričam o diskriminaciji na temelju spola, imamo i EU ugovor o funkcioniraju u EU. Unosi se nejasnoća i naravno da dokument predstavlja mogućnost provođenja rodne teorije. Da nema rodne teorije ne bi bilo riječi o tome - kazao je Kovač.

Problematiku u tome vidi, kako je kazao, u tome što zadnjih nekoliko desetljeća u društvenim znanostima postoji rodna teorija.

- Uslijed njene popularizacije imamo u nekim dokumentima riječ rod. Ovo je prvi dokument u Hrvatskoj koji nalaže prihvaćanje definicije roda - kazao je Kovač.

Na pitanje zašto njega i ostalu petoricu nije smirila ova prateća izjava u kojoj se spominje da nema govora o ikakvom uvođenju rodne ideologije, Kovač je kazao kako tu izjavu nije vidio.

- Mi smo o tome raspravljali i da o tome nećemo govoriti. Tek kad je vidimo mogu nešto reći o njoj. Ja sada razgovaram o samoj Konvenciji i vrlo jasno razgovaramo o tome koja je definicija roda i spola. Hoću da se u Hrvatskoj bavimo supstancom, to je borba protiv nasilja nad ženama, a ne da to miješamo s nekom rodnom ideologijom - kazao je Kovač.

Kovač se izjasnio i hoće li u Saboru glasati protiv Istanbulske konvencije.

- Zadovoljan sam što je HDZ kao najveća stranka u Hrvatskoj, koji ima u svome nazivu riječ demokratski napravio iskorak ovim dvjema raspravama na predsjedništvu HDZ-a. Ima nas koji se tome protivimo, ima kolega koji ne vide ništa sporno u svemu tome. Smatram da je ovo iskorak za demokratičnost u HDZ-u i političku kulturu u RH. Bit će kolega koji će htjeti glasovati po savjesti. Zamolit ću da se uvaži glasovanje po savjesti kao što su kolege u Europskom parlamentu glasali - kazao je Kovač.

Na pitanje može li doći do udara na Vladu, Kovač je kazao kako su to špekulacije i manipulacije.

- Ovdje se govori konkretno o ovome dokumentu. Vidjeli ste da smo uvijek imali kompaktnost u HDZ-u - kazao je Kovač.