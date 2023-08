Mirovina za kolovoz u rujnu raste za 37 €. Eliti raste i više

Dobre vijesti za umirovljenike - mirovine koje budu primili u rujnu, za kolovoz, bit će veće 8,42 posto, što je rekordno povećanje u više od dvadeset godina. Kako je prosječna starosna mirovina za sve umirovljenike u srpnju iznosila 439 eura, s ovim će usklađenjem porasti za 37 eura, odnosno na 476 eura.

Mirovine se usklađuju s plaćama i inflacijom dvaput godišnje. Već su u travnju porasle za 5,37 posto, sad će za dodatnih 8,42 posto, što je, na godišnjoj razini, ukupno gotovo 14 posto. Doduše, puno tog rasta, onaj travanjski svakako, "pojela" je inflacija, koja se sad smanjuje pa će i umirovljenici "povišicu" više osjetiti. Kako plaće astu zbog sve kroničnijeg nedostatka radnika, zakonski rasti moraju i mirovine. Dijelu umirovljenika, neovisno o ovome, mirovina je porasla i zato što ove godine svi udovci odnosno udovice imaju pravo odabrati hoće li primati samo mirovinu pokojnog partnera, tzv. obiteljsku, ili vlastitu, i uz nju dio obiteljske. Što im je povoljnije, računa Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U prosjeku, i time je mirovina određenom dijelu ljudi porasla za oko 80 eura.

Prva usklađena mirovina tek za kolovoz

Novo usklađivanje, za 8,42 posto, računa se od 1. srpnja, što znači da će prva tako usklađena mirovina biti ona za kolovoz, koju će umirovljenici dobiti u rujnu. Dobit će, međutim, i zaostatak za srpanj.

I dalje će, međutim, prosječna mirovina činiti tek 40 posto prosječne neto plaće. Puno su izdašnije mirovine saborskih zastupnika, članova Vlade, umirovljenih sudaca Ustavnog suda i glavnog državnog revizora - usklađivanjem će rasti za 138 eura, na 1.781 euro. U srpnju su, za dodatnih pet posto, rasle mirovine preko 90 tisuća umirovljenika, od kojih 63 tisuće branitelja, i saborskih zastupnika, jer je Vlada ukinula kriznu odluku iz 2009. kojom su mirovine isplaćivane prema posebnim propisima umanjene za deset posto. Preostalih pet posto dobit će početkom iduće godine.

- Ovogodišnje povećanje zbog usklađivanja s plaćama i inflacijom je 13,79 posto. U ljudskoj je prirodi da budemo nezadovoljni, i mnogi će umirovljenici to i dalje biti no činjenica je da su zaštićeni - ni jedna druga kategorija stanovništva nema pravo na usklađivanje sukladno rastu plaća i inflacije. Radnici se za to moraju boriti štrajkom, kroz kolektivne ugovore i slično, kaže saborski zastupnik Silvano Hrelja. Male mirovine, dodaje, neće se riješiti usklađivanjima već opširnijom strategijom borbe protiv siromaštva.