Mišel Jakšić: Gnjev i frustraciju je stvorila politika svojim nečinjenjem i zaštitom jačih

Gradonačelnik Koprivnice, SDP-ovac Mišel Jakšić javio se iz samoizolacije s tvrdnjom da Vlada ne kontrolira situaciju, kako na zdravstvenom tako i na području donošenja gospodarskih mjera

<p>Gradonačelnik Koprivnice je u samoizolaciji završio zbog toga što je sudjelovao na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na sjednici je bio i zaraženi saborski zastupnik Franko Vidović.</p><p><strong>Mišel Jakšić</strong> je iz samoizolacije za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565326/Misel-Jaksic-Cini-mi-se-da-Vlada-ne-kontrolira-situaciju.html">N1</a> izjavio kako mu je zdravstveno stanje dobro i zasad nema nikakve simptome. </p><p>- Franku sam čuvao leđa i sad smo zajedno izolirani - rekao je Jakšić koji je na sjednici sjedio iza Vidovića. Rekao je da su svi nosili maske i držali se mjera.</p><p>- Epidemiološka situacija prati nas cijelu godinu i sad je opet buknula na najjače. Sve nas čeka puno posla i odgovornosti. Čini mi se da Vlada ne kontrolira situaciju, ne samo na zdravstvenom polju nego ni na području donošenja gospodarskih mjera - izjavio je Jakšić </p><p>Tvrdi da je odluka donesena za ugostiteljstvo njemu apsolutno smiješna, a još jedan problem u zemlji je i pojava "nabujalog ekstremizma".</p><p>- Pravosuđe je doživjelo institucionalni slom, očito je da imamo anomalija u sustavu. Nije normalno da svaka veća korupcijska istraga na kraju pukne, od Mamića do famoznog "ličkog rukovanja". No, na to ne bi smjeli odgovarati na način da je normalno ubijati po ulicama jer sustav ne funkcionira. Ali, ajmo si priznati da gnjev i frustraciju među ljudima je stvorila politika svojim nečinjenjem i nefunkcioniranjem i zaštitom onih odabranijih i jačih" - izjavio je Jakšić.</p>