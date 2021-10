Bio je ponedjeljak nešto iza 21 sat. Sjedio sam s društvom u prostorijama Nezavisne udruge mladih Ivanska (NUMI), kad je jedan prijatelj otvorio vrata i viknuo da gori auto.

U prvi mah sam mislio da nas zafrkava, ali sam provirio i vidio kako automobil preko puta ceste zaista proždire vatra. Izgledalo je stravično. Plamen je sezao nekoliko metara uvis. Budući da mi je kuća u blizini, odmah sam otrčao po vatrogasni aparat i izvadio osigurač. U trenutku sam bio kod zapaljenog automobila. Prvo sam ugasio motor na automobilu i počeo gasiti požar, prepričava nam svoj pribran i hrabar potez 17-godišnji Mislav Albert, iz mjesta Ivanska.

Dvojica mladića koje nije poznavao i za koje je pretpostavio da su vozač i suputnik iz automobila, stajala su sa strane i dozivala pomoć.

Cijela obitelj vatrogasci

- Vatra je sukljala iz motora, Po mojoj procjeni, zapalile su instalacije i prijetila je opasnost od eksplozije ako plamen zahvat gorivo u rezervoaru. Čim se vozilo malo ohladilo, s dvojicom tih šokiranih mladića koji su stajali sa strane otvorio sam haubu i izvadio akumulator - detaljno nam prepričava učenik 2. razreda Srednje škole, smjer automehaničar. Do zapaljenog automobila stigao je, kaže, za dvije do tri minute nakon što je požar buknuo. A kako je vatrogasac, prvi nagon mu je bio da otrči u prostorije obližnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva. No, sjetio se da nema ključ i da je svaka sekunda bitna te je zato otrčao kući po aparat za gašenje požara.

-Vjerujem da sam za nekih 30-tak sekundi ugasio vatru na vozilu. Nakon skidanja akumulatora auto smo odgurali na parkiralište udaljeno par metara i svatko je otišao na svoju stranu – opisuje nam Mislav koji o cijeloj akciji priča smireno, bez uzbuđenja i panike. Štoviše, kada ga se sluša, cijela akcija gašenja djeluje lagano i bez stresa. No, situacija nije bila nimalo lagana niti jednostavna.

- Čim smo osigurali auto, vratio sam kući aparat za gašenje požara i vratio se društvu. U međuvremenu je netko odvezao tu dvojicu mladića. Više ih nisam vidio, a ni danas ne znam o kome se radi, jer se nismo upoznali, a niti pričali tijekom gašenja njihovog vozila- govori Mislav.

Dvojica mladića nisu mu ni zahvalili što im je ugasio auto i ekspresnom intervencijom spriječio još goru štetu. A takva lakoća ponašanja pred vatrenom opasnošću Mislavu je, izgleda, urođena. Njegovi roditelji, dvojica braće, baka, djed i bliža rodbina članovi su DVD Ivanska i s ponosom nose vatrogasnu odoru. Ovo gašenje zapaljenog automobila bilo je i vatrogasno krštenje Mislavu, jer se do sada s vatrom susretao samo na vatrogasnim vježbama.

Opet bi učinio isto

- Opet bih to napravio, bez obzira bi li mi se netko zahvalio. Uvijek treba pomoći ljudima u nevolji - rekao nam je Mislav. Prijatelji su mu čestitali na hrabrosti i prisebnosti, a još čeka da mu se javi vlasnik vozila i to isto napravi.

Kad smo u četvrtak potražili Mislava, koji je uz očevu suglasnost pristao razgovarati za novine, pokušali smo doznati tko su dvojica iz uništenog vozila. Obilazili smo Ivansku i u jednoj gostionici dobili podatak o vlasniku vozila. Kako smo doznali, mladići su svratili na kavu prije no što ih je poznanik odvezao u šest kilometara udaljen Laminac. Kako se radi o malom naselju na čazmanskom području, ubrzo smo na obližnjem imanju saznali o komu se radi. Nazvali smo vlasnika izgorenog automobila, a on nam je kazao da je trenutno s traktorom na njivi i ne može doći do kuće. No, pristao nam je kratko prokomentirati događaj tražeći da ne stavljamo puno ime i prezime.

Ispričao nam je da se te večeri vraćao s vršnjakom iz Babinca i prolazeći kroz Ivansku auto je počeo "štucati".Stao je nasred ulice i počeo se osjećati miris paljevine.

Imao plinsku instalaciju

-Prijatelj i ja smo izašli iz automobila i dozivali pomoć, ali su se neki dečki koji su bili blizu smijali. U tom trenutku je gotovo izronio mladić s aparatom za gašenje požara i odmah poduzeo sve da ugasi vatru. Sreća da je to uspio i hvala mu, jer je auto imao i plinsku instalaciju. Pitanje je kako bi sve završilo da nije njega – kazao nam je I. B. (25) iz Laminca. Sutradan su traktorom odvukli staru olupinu na otpad. Radi se o benzincu, Peugeotu 405 iz 1991. godine u koji je ugrađena plinska instalacija.

Prije završetka telefonskog razgovora obećao je kako će potražiti Mislava Alberta u Ivanskoj i zahvaliti na pomoći.