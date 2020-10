'Mislila sam da neće biti sječe glava, tako je Grbin najavljivao'

Gospođo, nemojte se uvrijediti, ali ja vas slušam i razumijem da ste sigurno povrijeđeni. Kažete da ne znate napisati ni amandman, a trebate voditi Odbor za zdravstvo, rekla joj je Ivanka Toma

<p>U SDP-u se i nakon unutarstranačkih izbora događaju sukobi. Klub zastupnika SDP-a odbio je prijedloge novog predsjednika Peđe Grbina, a tu situaciju su za <a href="https://vijesti.hrt.hr/661117/kakva-je-unutarstranacka-demokracija-na-nasoj-politickoj-sceni" target="_blank">HRT-ovu emisiju Otvoreno</a> prokomentirale saborska zastupnica SDP-a<strong> Renata Sabljar Dračevac,</strong> bivša ministrica u Vladi Zorana Milanovića<strong> Mirela Holy</strong>, bivša glasnogovornica Vlade Ivice Račana<strong> Aleksandra Kolarić</strong>, novinarka Večernjeg lista <strong>Petra Maretić Žonja</strong> te novinarka Jutarnjeg lista<strong> Ivanka Toma</strong>.</p><p>- Mi smo bili pozvani na Klub na Iblerov trg u 18 sati. Ja sam došla jedno 15-ak minuta prije, vidjela sam da sam smijenjena u Odboru za zdravstvo. Mislila sam da će se naš novi predsjednik Peđa Grbin držati onoga što je najavljivao, a to su dijalog, dvosmjerna komunikacija, da neće biti nikakvih sječa glava itd. - rekla je Sabljar Dračevac.</p><p>Kaže da nije nikakav problem što Grbin smjenjuje ljude jer on ima legitimitet kao novi predsjednik SDP-a, ali da je očekivala razgovor i pojašnjenje ako nešto dobro nije obavljala:</p><p>- Brzo se željela donijeti odluka, a mi smo htjeli da se pojedinačno glasuje.</p><p>U subotu je sjednica Glavnog odbora SDP-a:</p><h2>'Stvari se ponavljaju kao u filmu'</h2><p>- Pratim SDP već godinama, kao da smo u onom filmu "Beskrajan dan", stvari se ponavljaju - ističe novinarka Petra Maretić Žonja te dodaje da niti jedna od dvije struje nisu shvatile da su ovi izbori možda bili i posljednja šansa, s obzirom na situaciju u kojoj se nalaze.</p><p>Žonji je zanimljiva i situacija kada je<strong> Rajko Ostojić</strong> dao svoj saborski mandat na raspolaganje, ali samo do lokalnih izbora.</p><p>- To se zapravo može smatrati prijetnjom Grbinu da će, ako budu loši rezultati, da će se vratiti u Sabor i nastaviti mu raditi probleme. Ne vidim kako će ova stranka izvući se iz problema, s obzirom na ove obračune nakon par dana - dodaje Maretić Žonja koja također smatra da SDP-ov rejting neće porasti već bi nakon ovih događaja mogao nastaviti padati.</p><p>Teško je reći da je bilo tko od njih u pravu jer se radi o krivim političkim ciljevima, smatra<strong> Aleksandra Kolarić </strong>dodajući da je zadnja stvar što članstvo i građani od novog vodstva očekuju borba oko podjele fotelja.</p><h2>'Ahmetović bi bila svježina i novina'</h2><p>- Ima na desetke tema o kojima se trebalo odmah govoriti. Afera Janaf, obroci za djecu u školama, posljedice koronakrize na ekonomiju, a jedino što se nije trebalo dogoditi jest nastavak klanovskih borbi. Sve se ovo događalo i Davoru Bernardiću sa saborskim klubom, očito se isto istim vraća. Ipak, to nije specifično samo za SDP ili Hrvatsku, da imate stranačku elitu u parlamentu i stranačku elitu na pozicijama unutar stranke.</p><p>- Ja sam smatrala da bi bilo najbolje da su SDP-ovci izabrali <strong>Mirelu Ahmetović</strong>, to bi bila svježina i novina, žena na čelu SDP-a, osoba koja ima dobar javni nastup, koja neće poticati podjele u stranci - ističe <strong>Mirela Holy </strong>dodajući da je ružno i što se HDZ naslađuje time što se događa.</p><p>- Čini se da ljudi u SDP-u nisu ništa shvatili iz onoga što se događalo zadnjih godina - rekla je Holy.</p><p>- Sve ovo što se događa čak i nije toliko loše da se događaju te klanovske borbe, a događat će se dok jedan klan ne pobijedi - ističe <strong>Ivanka Toma</strong> iz Jutarnjeg, dodajući da Grbin još uvijek ne kontrolira Klub te da će se vidjeti što će biti na Glavnom odboru.</p><p>Na pitanje kako se uopće snalaze novi SDP-ovi zastupnici u Saboru, Sabljar Dračevac imala je zanimljiv odgovor.</p><p>- Tražimo se, mučimo se, pitamo pomoć gdje stignemo. Pokušavamo napisati amandmane, onda nas pošalje… znači, nekakva špranca za amandmane… - rekla je, smijući se. </p><h2>'Trebate voditi odbor, a ne znate napisati amandman'</h2><p>Na njezine riječi kasnije se osvrnula <strong>Ivanka Toma</strong>.</p><p>- Gospođo, nemojte se uvrijediti, ali ja vas slušam i razumijem da ste sigurno povrijeđeni jer vas žele smijeniti s mjesta šefice Odbora za zdravstvo. Kad meni netko kaže saborski Odbor za zdravstvo, vidim to kao jedno važno tijelo jer je zdravstvo iznimno važno. A onda par minuta poslije toga kažete da ne znate napisati ni amandman, a trebate voditi takav odbor. Znate, nemojte se ljutiti, ali meni je malo neobično koliko ljudi nemaju samokritičnosti. Razmišljate svi samo o svojim funkcijama i to je problem. Da meni sad netko kaže da budem direktorica televizije, znate, ja se ne bi usudila - rekla je Toma.</p><p>Sabljar Dračevac odgovorila je da se slaže.</p><p>- Ja sam pisala amandmane na jednoj drugoj razini, bila sam županijska vijećnica. Ali jednostavno je potpuno drugačije kad upućuješ nekakav amandman na saborskoj razini. Mislim da bi trebala biti jedna ozbiljnija podrška – tu je negdje bila moja kritika. Dakle, mislim da sam kompetentna voditi taj odbor zato što sam po zanimanju to što jesam, znači bliske su mi i zdravstvene i socijalne politike kao psihijatru… Naravno, ako netko ima zamjerku, ako nešto nisam dobro radila, pa naravno da me se treba upozoriti i maknuti sa tog mjesta. Ali mislim da sam za sada sve dobro uradila, da sam se stvarno trudila, da sam bila marljiva - kao što mi medicinari jesmo - kazala je Sabljar Dračevac za <a href="https://vijesti.hrt.hr/661117/kakva-je-unutarstranacka-demokracija-na-nasoj-politickoj-sceni" target="_blank">HRT</a>.</p>