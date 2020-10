'Mislim da je lockdown i dalje zadnja opcija, a i policijski sat'

Teško je razumjeti motive ljudi koji kriju kontakte. Nekoliko je aspekata takvog ponašanja. Sreća je da većina ljudi ima blagu kliničku sliku, rekla je zamjenica ravnatelja NZJZ-a Andrija Štampar Sandra Šikić

<p>Ja još uvijek mislim da je lockdown zadnja opcija, kao i bilo kakav policijski sat. Ja sam uvjerena da se epidemiji suprotstaviti možemo strogom primjenom onih vrlo jednostavnih mjera, poznate su svima; maske, distanca, higijena, rekla je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568379/Sikic-Jos-uvijek-mislim-da-su-lockdown-ili-policijski-sat-zadnja-opcija.html" target="_blank">N1 </a>zamjenica ravnatelja NZJZ-a Andrija Štampar <strong>Sandra Šikić</strong>.</p><p>- Ono što predlažemo u Zagrebu je da se promijeni način praćenja kontakata novooboljelih, odnosno da se pojedinačni obiteljski kontakti drugačije bilježe, da li putem liječnika obiteljske medicine, a naši epidemiolozi da se bave gašenjem žarišta u zajednici. Svakako je potrebno promijeniti strategiju praćenja. Vidimo, svaki dan ostaje nam obraditi puno individualnih slučajeva - istaknula je te rekla kako epidemiolozima posao otežava to što neki građani taje svoje kontakte.</p><p>- Teško je razumjeti motive ljudi koji kriju kontakte. Nekoliko je aspekata takvog ponašanja. Sreća je da većina ljudi ima blagu kliničku sliku, ali ako se druže s velikim brojem ljudi, odlaze na posao, prenijet će virus nekoj osobi s kroničnim bolestima, nekome starijem, ili će unijeti virus u neki posebno ranjivi sustav kao što su zdravstveni sustav ili u domove za starije i nemoćne. Ne samo da će biti posljedica s obzirom na Covid, nego to utječe na ispadanje iz sustava velikog broja zdravstvenih djelatnika ili djelatnika koji rade u domovima za starije. Time se onemogućuje da se pruži odgovarajuća skrb onima kojima je potrebna - objasnila je i upozorila:</p><p>- Ljudi nisu svjesni svih posljedica koje se mogu dogoditi.</p><p>Sadašnji sustav online naručivanja na testiranje odlično funkcionira, kazala je, a tu je i novi punkt:</p><p>- Olakšao nam je još jedan punkt, rasteretio nam je tu prometnu gužvu. Ali je potrebno paralelno povećati kapacitete testiranja. Mjesto uzimanja briseva nije mjesto na kojem se oni testiraju.</p><p>- Naši ljudi su u izvanrednoj situaciji skoro već godinu dana. Mukotrpno, ali predano rade. Dobili smo odobrenja o zapošljavanju novih mladih liječnika. Ali, morate biti svjesni da njih nema puno slobodnih. Ipak, javilo se nekoliko kolega na natječaj - rekla je o odgovoru na traženje da im se osigura još medicinskih stručnjaka.</p><p>Posebno je, rekla je, zahvalna na 10 mladih liječnika koji su se uklopili uz rad uz nadzor. S opremom je zasad, rekla je, sve u redu:</p><p>- Proteklih tjedan dana testirali smo više od 11.500 osoba. Dobrim planiranjem i organizacijom imamo dovoljno potrošnog materijala, ne samo PCR testova nego i sve opreme za testiranje. Ne očekujem nikakav manjak potrošnih sredstava.</p><p>Šikić također smatra kako je normalnije školovanje prihvatljivije u odnosu na online model jer trebamo voditi brigu i o mentalnom zdravlju najmlađih sugrađana.</p><p>Apelirala je na roditelje da se "rođendani i slična okupljanja odgode za neka sretnija vremena", a o tome zašto u nekim školama, nakon što se kod nekog djeteta otkrije virus, u izolaciju šalju cijeli razred, a drugdje samo one koji u klupi sjede najbliže oboljelom, objasnila je:</p><p>- Nemaju sve škole jednake uvjete, jednaki broj učenika u razredima. Itekako se provodi epidemiološka anamneza i na osnovu toga se odlučuje ide li cijeli razred u samoizolaciju. Zato je bitno da to budu educirani liječnici. Dodatni moment su druženja djece. I o tome ovisi ide li u samoizolaciju i netko drugi osim onih koji sjede najbliže zaraženom učeniku - zaključila je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a568379/Sikic-Jos-uvijek-mislim-da-su-lockdown-ili-policijski-sat-zadnja-opcija.html" target="_blank">N1</a>.</p>