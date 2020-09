Na snimci koja je osvanula na Tik Toku vidi se kako mladi\u0107 ska\u010de u ocean blizu 'bezopasnog morskog psa'. Uznemirilo je to \u017eivotinju koja se potom pribli\u017eila brodu.

<p>Encinitas, sjeverno od San Diega. Ekipa uživa na brodu. Vidjeli su peraju. Nekome je palo na pamet skočiti u ocean. </p><p>Pa to je bezopasan morski pas, mislili su. Ovi vrhunski stručnjaci procijenili su da nema opasnosti. Mislili su da se radi o golemoj psini, Basking sharku, drugoj najvećoj vrsti ribe nakon kitopsine, koja je bezopasna za ljude i hrani se planktonom. Ispostavilo se da o oceanografiji i vrsti morskih pasa znaju otprilike kao vrhunski morski biolog George Costanza iz Seinfelda. Ljubitelji ovog kultnog sitcoma znat će o čemu se radi. <a href="https://www.24sata.hr/show/george-iz-seinfelda-otkrio-je-tajnu-jedne-od-najboljih-epizoda-675311" target="_blank"><strong>Čuvena epizoda iz pete sezone serije, 'Morski biolog'</strong></a>, u kojoj George dramatično opisuje ulazak u ocean kako bi spasio kita nakon što se curi koja mu se sviđala pretvarao da je morski biolog. </p><p>Takvo je otprilike bilo znanje o oceanima i bićima u njemu ekipe s početka priče. Na sreću, nitko nije stradao.</p><h2>Video: Bućnuo kraj velike bijele psine</h2><h2>Tko vidi peraju u moru i odmah skoči?</h2><p>Na snimci koja je osvanula na Tik Toku vidi se kako mladić skače u ocean blizu 'bezopasnog morskog psa'. Uznemirilo je to životinju koja se potom približila brodu.</p><p>Sad se uznemirio i mladić koji je skočio. I njegova ekipa. Snimatelj stavlja naočale da bolje vidi. </p><p>- Frende, to nije basking shark - čuje se na videu.</p><p>Snimka se proširila i na Reddit. </p><p>- Dobro, tko vidi peraju u moru i odmah skoči?!</p><p>- Mislim da je i morski pas pomislio: 'Dobro, koji je vrag ovome?'</p>