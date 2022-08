Mislite da nam cijene divljaju zbog sankcija protiv Putina i Rusije? Ne budite tako naivni...

Ni šest mjeseci nakon što je Putin pokrenuo krvavu agresiju na Ukrajinu, mnogima nije jasno o kakvom je zlu doista riječ, kakva se strašna prijetnja nadvila nad demokratski i slobodni svijet. Potonji termin od završetka Hladnog rata gotovo je posve iščezao iz uporabe, nekad se odnosio na sve zemlje liberalnih demokracija u kojima postoji višestranačje i sloboda izražanja, a u međuvremenu je postao čak i pomalo politički nekorektnim. Samuel P. Huntington je objašnjavao kako je taj termin samo zamijenjen izrazom "međunarodna zajednica", eufemizmom koji bi trebao dati legitimitet svim (nerijetko dvojbenim) akcijama SAD-a i zapadnih saveznika. Zanimljivo je da je izraz ponovno vratio na političku scenu Joe Biden 2010. godine, tada kao potpredsjednik SAD-a, govoreći u Europskom parlamentu i objašnjavajući da Bruxelles ima pravo na titulu glavnoga grada slobodnoga svijeta, titulu koja je nekoć bila rezervirana za Washington. Magazin Time je, imenujući Angelu Merkel 2015. osobom godine, nazvao bivšu njemačku lidericu "kancelarkom slobodnoga svijeta" (Chancellor of the Free World), pa je i to izazvalo kontroverze. A onda je ovog proljeća priča o slobodnome svijetu postala važnija no ikad ranije. U travnju je washingtonski izvjestitelj NBC Newsa Jonathan Allen uočio kako je Joe Biden tri puta upotrijebio frazu "free world" u svom obraćanju naciji.