Misterij crnog auta: 'Prošao je 10 sekundi prije eksplozije, a bomba je grunula još u zraku'

Bačena je bomba na jedan od kafića. Iskreno ne znam zašto, ali zna se čiji je to kafić. Na snimci se vidi crni auto koji je prošao 10-15 sekundi prije eksplozije, vidi se svjetlo i samo popucana stakla. Pucala su odozgora prema dolje, pa je bomba vjerojatno u zraku eksplodirala, nije s poda. Ispričao nam je to sin jednog od vlasnika kafića u zagrebačkom naselju Prečko gdje je u utorak rano ujutro eksplozija oštetila više lokala.

O eksploziji se oglasila i zagrebačka policija.

- Oko 2.50 sati, bačena je eksplozivna naprava kojom prilikom je došlo do oštećenja inventara i stakala na dva ugostiteljska objekta u Ulici Slavenskog. Nije bilo ozlijeđenih. U tijeku je očevid - priopćila je zagrebačka policija.

U ulici Slavenskog u Zagrebu bačena je eksplozivna naprava | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Stanari Prečkog bili su potreseni eksplozijom koja ih je probudila u sitnim jutarnjim satima.

- Čuo sam da je nešto grunulo tijekom noći. Kad sam se kasnije probudio, sve je bilo puno policije. Koliko vidim, hvala Bogu, nitko nije stradao. Normalno da me strah. Užas - rekao je stanar obližnje zgrade. Drugi nisu bili toliko iznenađeni.

- Ma nisam više šokirana, malo malo se nešto dogodi. Najviše me zimus šokiralo ono u školi, a ove bombe su postale normalne - govori ogorčena prolaznica. Također, od mještana smo saznali i da je od gelera oštećena zgrada preko puta lokala. Od eksplozije su stradala ta dva kafića, staklo je sve do ceste. Doznajemo i da se na nadzornoj kameri jednog od kafića ne vidi ništa osim eksplozije, no istražitelji će sasvim sigurno izuzeti snimke videonadzora sa svih objekata u blizini kako bi provjerili je li neka druga kamera snimila nešto više.

U ulici Slavenskog u Zagrebu bačena je eksplozivna naprava | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijelo područje oko šoping centra Prečko od ranog je jutra bilo pod opsadom policije i forenzičara koji provode očevid i razgovaraju, kako sa svjedocima, tako i s vlasnicima ugostiteljskih objekata.

Kako doznajemo, jedan od dva oštećena kafića La Bodegu West vodi Goran Obradović Pišta, 63-godišnji zagrebački ugostitelj, inače bivši vlasnik narodnjačkog kluba Ludnica i još nekih lokala. Obradović je od ranije dobro poznat policiji, a tijekom jutra je na mjestu događaja razgovarao s policijskim istražiteljima.

Posljednji incident Obradović je izazvao u lipnju 2023. kad je na Jankomiru premlatio 21-godišnjeg vozača Golfa zbog svađe u prometu. Mjesto radnje bio je kružni tok u Jankomiru kod Ljubljanske avenije. Policija je Obradovića tad kazneno prijavila zbog prijetnje i nanošenja teške ozljede mladiću.

Obradović je tog 17. lipnja 2023. godine oko 15.45 sati vozio Audi unutarnjim prometnim trakom kružnog toka. U jednom trenutku, namjeravao je izaći iz kružnog toka, no u tome mu je zasmetao 21-godišnjak koji je vozio VW Golf vanjskim trakom rotora. Mladić je tada naglo stao, a Obradović je umalo naletio na njega. Potom je i Obradović stao, izašao iz vozila te, nakon svađe, krenuo rukama i nogama mlatiti mladića, koji je s teškim ozljedama završio na Sv. Duhu.

Svega godinu dana ranije, Obradović je uhićen zbog vrijeđanja porečkih policajaca, pisao je Jutarnji list. Naime, porečki policajci su 27. srpnja s Državnim inspektoratom provodili inspekcijski nadzor u ugostiteljskom objektu Western City na Lanterni. Nešto iza 19 sati prišao im je Goran Obradović, predstavljajući se kao vlasnik. Budući da policajci nisu postupali prema njemu, zamolili su ga da pričeka u objektu, no dok se udaljavao počeo je vrijeđati policajce. Na njihova upozorenja nije prestao s vrijeđanjem pa su ga uhitili i prekršajno prijavili.

Zagreb: Vlasnik kafića La Bodega, oštećenog u eksploziji, u razgovoru s istražiteljima | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Svojevremeno je bio uvjetno osuđen zato što je sa Stjepanom M. prijetio Matiji Babiću, osnivaču portala Index. Babiću su zbog teksta objavljenog na Indexu govorili da će ga "raskomadati kao psa ako slučaj prijavi policiji".

Policija uhitila jednu ekipu bombaša

Zagrebačka policija krajem prošle godine razotkrila je bandu bombaša koji su razvalili jedan auto te postavili bombu ispred jednog noćnog kluba i planirali pred drugi. Prvo su uhitili Miodraga J. (45) zvanog Mija Srbin i Renatu Č. (32), a početkom ožujka i Dejana S. (35). Sumnjaju da su u rujnu 2024. postavili bombu pod auto u Španskom.

Druga i treća meta bili su noćni klubovi L&F na Trnjanskoj cesti te klub u Ulici Florijana Andrašeca. Jednu su aktivirali, drugu nisu. Jednu bombu tad su pronašli skrivenu u tenisici u Miodragovoj kući na području Rešetara.