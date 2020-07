Misterij nesreće na Jarunu: 'Čuo se jak prasak, auto se zapalio!'

TRAŽE SVJEDOKE Da bi utvrdili kako je vozač (29) Chryslera izletio s ceste i zabio se u drvo, zagrebačka policija građane moli za pomoć

<p>Bila sam u šetnji sa psima na Jarunu. Čulo se nešto kao detonacija. Kad smo došli do trim staze, tamo su već bili policija i Hitna, a dolazili su i vatrogasci, rekla je stanarka koja živi u blizini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: </strong></p><p>Zagrebačka policija izvijestila je da je u prometnoj nesreći na Aleji Matije Ljubeka u bijelom Chrysleru u nedjelju oko 7 sati poginuo jedan čovjek. Prizor na mjestu nesreće šokirao je i našu sugovornicu koja kaže da je vozač autom iščupao stup, udario u drvo koje je puklo, a auto se zapalio. Kako neslužbeno doznajemo, poginuo je <strong>Dominik Išaretović </strong>(29), igrač futsala iz Sesveta. Bio je član hrvatske futsal reprezentacije osoba s dijabetesom, koja je na natjecanju DiaEuro osvojila više medalja. Kako navode na stranici reprezentacije, Dominik je bio i bivši igrač GNK Dinama i NK Sesvete, a njegovi suigrači su ga iz milja zvala Hulk. U Sesvetama je s obitelji imao Dom za starije i nemoćne.</p><p>Policija je satima na mjestu događaja obavljala očevid. Dok nisu raščistili cestu, nitko od građana nije mogao vozilom ući do jezera Jarun.</p><p>- Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće, molimo svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 - objavili su nakon očevida iz zagrebačke policije.</p><p>U Sirovoj Kataleni u subotu oko 17.45 sati je 22-godišnji <strong>Martin Bušentičanin</strong> udario autom u zid Vatrogasnog doma i poginuo.</p><p>- Nije mu bilo spasa, jer je takvom brzinom udario u zid da se Audi okrenuo u smjeru dolaska. Doktorica koja je došla s Hitnom rekla je da je na mjestu mrtav. Svi koji smo se okupili, a bilo nas je puno, brzo smo se razišli jer to nismo mogli gledati - rekla je žena koja živi u blizini doma.</p><h2>Odjeknulo poput eksplozije </h2><p>Bila je u dvorištu i čula prasak koji je odjeknuo poput eksplozije bombe, a čuo se i u susjedno selo. Martin se vozio od kuće nekih kilometar i došavši do mjesta gdje se cesta račva poput ipsilona, u blagom desnom zavoju produžio je ravno u ugao doma.</p><p>Nesretni mladić se početkom godine doselio u rodnu Sirovu Katalenu s majkom koja je otišla s njim živjeti u Zagreb nakon što je Martin završio peti razred osnovne škole. Po riječima susjeda, korona ih je zatekla u rodnom selu i tu su ostali živjeti kod majčine mame.</p><p>Vrata obiteljske kuće otvorila nam je baka Marica i izašla u dvorište sva se tresući. Rekla je da ne može ništa govoriti jer je kao oduzeta. Od šoka i boli, ona i njezina kći, koja je samohrana majka, izgubile su svijest nakon što su saznale da je poginuo. Martin je prije nešto više od mjesec dana mijenjao traktor za Audi s čovjekom iz susjednog sela i, po riječima mještana, rijetko je do subote sjedao za volan.</p><h2>Preminuo u vozilu Hitne </h2><p>Muškarac (58) poginuo je u nedjelju oko 11.10 sati u teškoj prometnoj nesreći u Vižinadi kraj Poreča. Vozeći Peugeot iz Crklade prema Vižinadi, neposredno prije oštrog desnoga zavoja koji vodi prema nogometnom igralištu udario je u metalni odbojnik te izletio izvan ceste nekoliko se puta prevrćući vozilom. Iako je Hitna stigla brzo, muškarac je, nažalost, preminuo na putu za pulsku Opću bolnicu.</p><p>U Svetoj Heleni u subotu oko 21.20 sati poginuo je 40-godišnjak u Nissanu. On je sletio s ceste u kanal, a potom udario u betonski kolni ulaz.</p><h2>'Nesreća po istom scenariju' </h2><p>U nedjelju ujutro opet izlijetanje s ceste, isti scenarij kao uvijek. Vožnja izuzetno velikom brzinom, rani jutarnji sati, kad je cesta skliska od jutarnje rose, smatra prometni stručnjak i stalni sudski vještak <strong>Goran Husinec</strong>.</p><p>- Naravno, kao i uvijek, auto visoke klase uništen do neprepoznatljivosti. Po siluetama zgužvane olupine mislim da se radi o autu marke Chrysler 300m karavan, koji je vrlo rijedak na našim cestama, a inače slovi kao izuzetno čvrst i siguran auto jer je projektiran za američko tržište, gdje vladaju vrlo stroge sigurnosne norme. Vozač je vjerojatno mislio da je u jakom, čvrstom automobilu - uvjeren je Husinec.</p><p>Kaže kako je rijetkost u ovakvim nesrećama da vozač bude sam u automobilu. Ne isključuje mogućnost da je tamo bio i drugi automobil.</p>