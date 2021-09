Visoka politika? Tajni komplot protiv Plenkija? Pokušaj lansiranja Kolinde Grabar Kitarović u međunarodnu orbitu?

Sva smo ta objašnjenja čuli ovih dana nakon odlaska Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović u New York, ali objašnjenje je jednostavnije. “Ona ga je nazvala i zamolila ga da ide s njim. On je pristao. U srijedu će se naći na ćevapima. I to je uglavnom to”, kaže nam dobro obaviješten izvor...

“Nije došla sa mnom”, objasnio je Milanović i dodao da je Kolinda sama izrazila želju biti dio delegacije. “Ja sam rekao: ‘Naravno, dapače’. Jasno mi je što radi, ima dosta veze s Olimpijskim odborom i nekim inicijativama, koje nisu bez veze, ima posla. A ako hrvatska država može dati platformu, zašto ne?!”. Objasnio je da je naknadno doznao kako ona ipak nije na popisu delegacije zbog nekih tehničkih stvari te da ju je misija posebno prijavila. “Danas smo se čuli”, rekao je.