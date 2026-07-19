Novinar Expressa istražuje povijest medalje iskovane od zlata u Varaždinu 1941., u mračno vrijeme zločinačke NDH. Jedan čovjek iz Hrvatske ima dovoljno novca da je kupi, otkriva novi broj tjednika...
PAVELIĆEV ORDEN! PLUS+
Misterij ustaškog zlatnog odlikovanja. Početna cijena mu je čak 27.000 dolara...
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Iza šifre SKU:ITEM: EU24530., objavljene na stranicama kanadske aukcijske kuće Emedals, specijalizirane za raritetno ordenje raznih država, skriva se - kako se pokazalo - iznimno vrijedan raritet, kolekcionarski sveti gral NDH nostalgičara. To je zlatna medalja poglavnika Ante Pavelića dodjeljivana za hrabrost, uz koju je išla i titula viteza, koja se piše ispred imena (kao Sir u Engleskoj).
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