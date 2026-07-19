Obavijesti

News

Komentari 27
PAVELIĆEV ORDEN! PLUS+

Misterij ustaškog zlatnog odlikovanja. Početna cijena mu je čak 27.000 dolara...

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 5 min
Misterij ustaškog zlatnog odlikovanja. Početna cijena mu je čak 27.000 dolara...
Foto: eMedals
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novinar Expressa istražuje povijest medalje iskovane od zlata u Varaždinu 1941., u mračno vrijeme zločinačke NDH. Jedan čovjek iz Hrvatske ima dovoljno novca da je kupi, otkriva novi broj tjednika...

Iza šifre SKU:ITEM: EU24530., objavljene na stranicama kanadske aukcijske kuće Emedals, specijalizirane za raritetno ordenje raznih država, skriva se - kako se pokazalo - iznimno vrijedan raritet, kolekcionarski sveti gral NDH nostalgičara. To je zlatna medalja poglavnika Ante Pavelića dodjeljivana za hrabrost, uz koju je išla i titula viteza, koja se piše ispred imena (kao Sir u Engleskoj).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Kako je prvi gay kruzer u 'Jugi' spasio turističku sezonu: 'Gosti su bili tihi, napojnice velike...'
Gay turizam na Jadranu

Kako je prvi gay kruzer u 'Jugi' spasio turističku sezonu: 'Gosti su bili tihi, napojnice velike...'

Prvo organizirano gay kruzer putovanje na Jadranu bilo je 1981. Dubrovačka agencija Atlas iznajmila je tad luksuzni brod međunarodnom udruženju homoseksualaca kako bi pokrila financijske gubitke
Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'
STRADALA U PROMETNOJ U SUBOTU

Poginula mlada vatrogaskinja iz Hrvatske (18). DVD se oprašta: 'Ostavila je neizbrisiv trag...'

U komentarima ispod objave su se od mlade djevojke oprostili brojni vatrogasci iz cijele Hrvatske, tuga je prevelika...
VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...
Kolaps pred Zagrebom

VIDEO Teška prometna nesreća na A1, nastale ogromne gužve. O svemu se oglasila i policija...

Na ulazu u Zagreb s autoceste A1 u nedjelju poslijepodne stvorile su se velike kolone vozila, a čitatelji nam javljaju kako je promet gotovo u potpunosti usporen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026