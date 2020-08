Mitska bića na Rajskoj plaži

<p>Na Rajskoj plaži u Loparu na otoku Rabu od 11. do 14. kolovoza 2020. godine održat će se Festival skulptura u pijesku.</p><h2>Pogledajte video: Ovako je bilo 2018.</h2><p>Hrvatski otok sreće ponovo je domaćin ove umjetničke i zabavne manifestacije, a kipari iz cijele Hrvatske izrađivat će skulpture na temu čudesnog svijeta mitskih bića.</p><p>Otok Rab poznat je po prekrasnim pješčanim plažama, a onaj loparski idealan je za izdradu pravih umjetničkih djela.</p><p>-Iako je Festival trebao biti održan u lipnju, odlučili smo ga odgoditi radi sigurnosti sudionika i gostiju. Zbog velikog interesa turista i atraktivnosti eventa, deveti će se Festival skulptura u pijesku održati sredinom kolovoza prema svim epidemiološkim preporukama koje na Rajskoj plaži nije teško poštivati. Svake godine s ovog se festivala šalju najljepše slike našeg mjesta u cijeli svijet, a koliko to znači, posebice sada, zasigurno znate. Koristim priliku da pozovem naše mještane, sve posjetitelje i turiste da nam se pridruže uz maksimalnu odgovornost i puno dobre volje - istaknuo je <strong>Marin Mušć</strong>o, direktor Turističke zajednice Općine Lopar.</p><p>Ovu pješčanu manifestciju vodi akademska kiparica <strong>Paula Banić</strong> koja dovodi umjetnike poput našeg najpoznatijeg aktualnog kipara Nikole Vudraga, akademskog kipara profesora Alena Novoselca, braće kipare Popijač i ostale zanimljive ekipe.</p><p>- Već devetu godinu zaredom Rajsku plažu u Loparu pretvaramo u nadrealni svijet skulpturama iz pijeska. Ovog ljeta u manjem broju sudjeluju zanimljivi umjetnici s naše umjetničke scene stoga vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite i isprobate biti kipari, a mi ćemo vam pokazati kako. Pokušat ćemo vas oraspoložiti kroz pijesak i pješčana mitska bića - rekla je <strong>Paula Banić</strong>, umjetnička voditeljica festivala.</p><p>Veličina skulptura seže i do 10 metara u dužinu i širinu te oko dva do tri metra u visinu. Potreban je izuzetno naporan fizički rad na visokim temperaturama da bi se kreirale skulpture koje kada bi se izvagale, teže od 30 do 70 tona. Sav trud i rad koje umjetnici ulože u Loparu se prepoznaje, a zbog sjajnog domaćinstva i truda mještana, umjetnici se svake godine vraćaju.</p><p>Inače, Lopar je destinacija s najviše pješčanih plaža na Jadranu, od kojih je najveća i najpoznatija Rajska plaža, dugačka 1,5 km, koju su prošle godine Ministarstvo turizma i HTZ-a proglasili najboljom plažom u Hrvatskoj, a CNN 2013. uvrstio među 100 najljepših plaža na svijetu. Festival skulpture u pijesku započet je 2012. godine inicijativom akademskog slikara prof. Zlatka Kauzlarića Atača u suradnji Turističke zajednice općine Lopar i Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.</p><p>U početnoj fazi bila je to radionica kiparstva namijenjena isključivo studentima likovnih akademija u Hrvatskoj te je kroz godine postao internacionalni festival na kojem su sudjelovali razni mladi umjetnici i studenti umjetnosti iz cijeloga svijeta.</p><p>Uz organizatore Turističku zajednicu Općine Lopar i Centar za kulturu Lopar, pokrovitelji ove manifestacije su Općina Lopar i Imperial Riviera d.d. managed by Valamar.</p>