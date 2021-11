Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića Danijela Dolenec, u petak je na sastanku s premijerom Andrejem Plenkovićem te ministrima financija, graditeljstva i kulture razgovarala o financijama Grada Zagreba, provedbi EU projekata, obnovi nakon potresa...

Na sastanku nije bilo riječi o mjeri koja se tiče roditelja odgojitelja.

Prosvjedi roditelja odgajatelja u vezi toga ponovno su najavljeni za utorak. Na prošlima je bilo 800 do 1000 roditelja, uglavnom majki. Mogli su se vidjeti transparenti "Grad - neprijatelj djece".

Sve kao posljedica odluke Grada da se više ne primaju nove prijave za potporu, a one koje teku će trajati do 7. a ne do 15. godine djetetova života. Potpore će se smanjiti na 1000 kuna. Roditelji odgojitelji traže sastanak s gradonačelnikom Tomaševićem. On im odgovara da se time bavi Dolenec.

- Izmjene se nalaze u javnom savjetovanju do 4. prosinca i u sklopu tog javnog savjetovanja Grad, odnosno ja osobno sam inicirala sastanke s udrugama korisnika i odgovorila pozitivno na upite konkretno te Facebook inicijative koja, ako dobro razumijem, i organizira te prosvjede - kazala je Dolenec danas u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija.

Važno im je, kaže, čuti i njihovu stranu.

- Očekivano je i razumljivo da iz perspektive korisnika neke od ovih izmjena koje smo predložili su za njih nepovoljne i oni pokušavaju izvršiti pritisak na nas da se to promijeni. No gledajući širu sliku, opet u kontekstu onoga što je naša zadaća, mi moramo skrbiti o svim roditeljima i svoj djeci u Gradu Zagrebu i iz te vizure, ono što smo iznijeli kao kontekst za ove izmjene je činjenica da demografska mjera koja je uvedena 2016. nije polučila željene demografske rezultate, košta zagrebački proračun godišnje već pola milijarde u smislu razmjera nekog željenog učinka i efekta je neodrživa - kazala je Dolenec danas u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija.

Uz to, kazala je, ona ima negativne efekte vezano uz pohađanje vrtića. Djeca korisnika ne pohađaju vrtić, a majke (88% korisnika su žene) su 15 godina isključene s tržišta rada, zaključila je.

Izmjenama koje idu na Gradsku skupštinu 9. prosinca kao pozitivne za korisnice navodi - pravo traženja posla i mjesto u vrtićima, što vrijedi odmah po izglasavanju. Skraćivanje roka i smanjivanje naknada vrijede tek od 1. svibnja, dodala je.

- Na taj način smo dizajnirali prijelazno razdoblje otprilike šest mjeseci, očekujući da je to vrijeme u kojem se mogu prilagoditi novim okolnostima - kazala je.

Razgovaralo se o obnovi

- Javnost zna da je ovoga tjedna gradonačelnik predstavio proračun za 2022. godinu. U tom kontekstu htjeli smo u direktnom razgovoru s Vladom proći glavne ciljeve, a jedan od tih ciljeva je i intenziviranje obnove Grada Zagreba. Razgovarali smo o financijama Grada Zagreba, a onda i o fondovima koji su važni za obnovu, Fondu solidarnosti i očekivanjima koja imamo vezano uz Nacionalni plan oporavka i otpornosti - izjavila je Dolenec.

Cjelovita obnova škola bila je jedna od glavnih tema sastanka.

- Razgovarali smo konkretno u kontekstu cjelovite obnove škola gdje je situacija takva da bi trebalo kombinirati, povezati ta dva fonda, kako bismo cjelovito obnovili škole - dodala je.

Odnos s Vladom

Istaknula je i što misli o konstataciji da se Možemo! malo povuklo u svojim kritikama Vlade i da je to zbog vlasti u Zagrebu.

- Ne mislim da je saborski klub u bilo kojem smislu promijenio strategiju, i dalje smo važna i vrlo glasna oporba Vladi na nacionalnoj razini, no ako se pogleda Grad Zagreb, činjenica je da Grad i Vlada dijele nekoliko strateških ciljeva, a glavni je obnova - kazala je dodavši kako tu pragmatično dijele interes.

Kako kaže, planirali su proračun za 2022. svjesni da Grad Zagreb ima velike resurse. U smislu europskih sredstava važna je dobra suradnja s Vladom, ali proračun je složen tako da se Grad osamostali, da se vrati potrebne dugove.

- Na prihodovnu stranu smo stavili i nešto prodaje imovine, to je upravo primjer na koji mislim kada kažem da se oslanjamo na vlastite resurse - pojasnila je.