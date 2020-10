\"Sutra \u0107e na sjednici Vlade kao privremeni ravnatelj Fonda biti imenovan Damir Va\u0111eli\u0107\", kazao je o Fondu za obnovu Zagrebu.\u00a0

Najavio je sastanak koordinacije EU oko mjera za korona virus.

- Sutra \u0107emo biti na koordinaciji EU oko mjera. Nakon pogor\u0161ane epidemiolo\u0161ke situacije donijeli smo novi paket mjera sa ciljem da jo\u0161 jednom poku\u0161amo smanjiti \u0161irenje epidemije. U brojnim dr\u017eavama su situacije gore, dr\u017eimo stvar pod kontrolom. Do cjepiva \u0107emo poo\u0161travati mjere, a sve s ciljem da ne idemo u zatvaranje - istaknuo je Plenkovi\u0107.

Rekao je da \u0161to se ti\u010de pra\u0107enja kontakata da je va\u017eno da zara\u017eeni gra\u0111ani budu transparentni u davanju informacija.

O radikalizaciji i komentarima na dru\u0161tvenim mre\u017eama, Plenkovi\u0107 je rekao da treba u\u010diniti sve da se sprije\u010di nekontrolirani govor mr\u017enje. \"To u kona\u010dnici dovodi do po\u010dinjenja kaznenih djela. To se ne doga\u0111a spontano, slu\u010djano i na mah\", kazao je.\u00a0