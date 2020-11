- Broj dnevno zara\u017eenih prema\u0161io je 4000 i zbog toga \u0107emo predstaviti novi paket mjera.

- Nakon \u0161to nam se dnevni broj zara\u017eenih gotovo pa prepolovio od po\u010detka do kraja rujna, od listopada je taj broj po\u010deo opet rasti po visokim stopama. Tada sam upozorio da je virus ozbiljna prijetnja, istaknuv\u0161i da dolazak jeseni pogoduje \u0161irenju virusa - rekao je Plenkovi\u0107.

Kontinuirano smo pozivali na izbjegavanje okupljanja i smanjenje dru\u017eenja, a tad su se brojevi udvostru\u010davali svaki tjedan. 25. listopada smo ograni\u010dili mjere. Brojevi iako su sporo rasli, jo\u0161 nisu po\u010deli padati.\u00a0

- Osobna odgovornost od svih mjera daleko je naju\u010dinkovitija - rekao je.

- Pozivali smo sve na maksimalnu odgovornost i solidarnost i upozoravali da se situacija mo\u017ee pogor\u0161ati. Mi posljednjih tjedana nismo potpuno uspjeli, prisiljeni dodatnim mjerama poku\u0161ati suzbiti \u0161irenje epidemije, kako bi djelotvornije suzbili da su se mjere bolje po\u0161tovale - ka\u017ee.

Nagla\u0161ava da daljnja dinamika za\u0161tite od virusa opet ovisi o svakome od nas, nagla\u0161ava.

- Ovaj virus je daleko od bezazlenog. 1 od 58 zara\u017eenih osoba na\u017ealost \u0107e preminuti, sli\u010dan omjer je svugdje u svijetu. Na 9 hospitaliziranih, jedna \u0107e osoba na\u017ealost preminuti - ka\u017ee.

- Na\u0161 je cilj da vodimo ra\u010duna o \u010detiri aspekta:\u00a0da provodimo mjere, da pro\u0161irimo krug testiranja, da odr\u017eimo zdravstveni sustav i kapacitete i da se u\u010dinkovito pripremimo za distribuciju cjepiva - rekao je.

Na temelju preporuka i konzultacija pripremili smo sljede\u0107e mjere:\u00a0

Stupaju na snagu u subotu, traju do 21. prosinca

-Zabranjuju se svi doga\u0111aji i okupljanja sa svi\u0161e od 25 ljudi, na privatnim okupljanjima 10

- Obavezno kori\u0161tenje maski kad nije mogu\u0107e dr\u017eati distancu

- Javna doga\u0111anja do 22 sata

- Obustava vjen\u010danja, na pogrebima najvi\u0161e 25 ljudi, nema izra\u017eavanja su\u0107uti bliskim kontaktom

-\u00a0Redovito dezinficirati javne povr\u0161ine u zgradama

-\u00a0Na okupljanjima osigurati\u00a04 kvadrata, redovito provjetravati, osigurati da nije previ\u0161e ljudi.

- Javni prijevoz do 40 posto. Voza\u010di, putnici i radnici moraju imati maske.\u00a0

- Radno vrijeme za pekarnice do 22 sata, zabrana prodaja alkohola od 22 do 6 ujutro, obustava sajmova

- Obustava rada kafi\u0107a restrorana, koji nisu u hotelima i kampovima.

- Obustavlja se rad teretana i fitness centara

- obustavlja se odr\u017eavanje amaterskih doga\u0111anja u kulturi, tijekom kino projekcija nema poslu\u017eivanja hrane i pi\u0107a

- Auto \u0161kole nastava i teorija - online

- Preporuka je za misna slavlja da budu perko radio, TV programa ili na drugi na\u010din koji \u0107e omogu\u0107iti da vjernici budu prisutni bez dolaska u vjerske objekte. AKo se misno slavlje odr\u017eava, onda vrijede epidemiolo\u0161ke mjere - do 25 ljudi.

- Mi smo protiv kompletnog zatvaranja i policijskog sata - rekao je premijer i dodao: \"'COVID-19 mijenja na\u010din na\u0161ega \u017eivota. Moramo promijeniti na\u0161 \u017eivotni stil kako bismo za\u0161titili zdravlje\".

Ravnatelj HZJZ-a\u00a0Krunoslav Capak\u00a0rekao je kako smo u pro\u0161lom tjednu imali porast od 15 posto. Tjedan ranije je bilo 7, a prije toga 4,4 posto. Istaknuo je da smo po broju zara\u017eenih na 100.000 me\u0111u najgorima u Europi, po mortalitetu smo u sredini - na 13. mjestu.

- 'Na\u017ealost imamo i veliki broj umrlih. Situacija je zabrinjavaju\u0107a, brojevi nam i dalje rastu - rekao je.

- Rekao je da je\u00a0najva\u017enije smanjiti intenzitet kontakata.

- Poja\u010davamo paket brzih antigenskih testova na terenu. HZJZ je objavio dokument o njima koji omogu\u0107uje da se primjenjuju \u0161iroko, gdje god ima zdravstvenh djelatnika. To \u0107e omogu\u0107iti brzu izolaciju pozitivnih i njihovih kontakata. Smatramo da \u0107e ove mjere dati rezultat i da \u0107e broj novooboljelih po\u010deti padati - ka\u017ee.

Plenkovi\u0107 je rekao kako su oko transparentnosti svih podataka u potpunosti transparentni.

- Proteklih dana vidimo da nije do\u0161lo do smanjenja, nego novog rasta i zbog toga ove mjere idu ovdje. Prisjetimo se strategije iz prolje\u0107a, govorili smo o \u010deki\u0107u i fleksu - rekao je i naglasio da se mjerama fokusiraju na ono \u0161to je bitno.

- Novi paket mjera ide u cilju za\u0161tite zdravlja gra\u0111ana u na\u0161oj\u00a0borbi protiv korona virusa i\u00a0nadovezuje se na mjere koje smo usvojili prije nekoliko tjedana kako bismo nastojali poduzeti aktivnosti koje \u0107e usporiti \u0161irenje zaraze i broj hospitaliziranih, kao i broj onih koji su, na\u017ealost, preminuli - rekao je naglasiv\u0161i kako mjere koje \u0107e se donijeti imaju konkretnu epidemiolo\u0161ku podlogu.

- Nastojat \u0107emo s dodatnim testiranjima \u0161to bolje utvrditi trendove zaraze, nastojati odr\u017eati funkcioniranje zdravstvenog sustava i pripremiti se za distribuciju cjepiva kad budu data sva potrebna odobrenja - rekao je Plenkovi\u0107 na sjednici Vlade u podne.

Istodobno svi ministri iz ekonomskog resora, dodao je,\u00a0rade na preciziranju\u00a0mjera, koje se odnose na o\u010duvanje radnih mjesta.\u00a0

- Mjere \u0107e vrijediti do 21. prosinca, dakle nastojimo sada uo\u010di Bo\u017ei\u0107a napraviti napor, koji \u0107e nam omogu\u0107iti\u00a0u\u010dinkovitiju\u00a0borbu protiv korona virusa. Cijelo vrijeme smo govorili koliko je situacija ozbiljna, a sada s ovim brojevima, gdje smo po prvi puta iznad 4000 novozara\u017eenih, moramo poduzeti dodatne mjere - poru\u010dio je.

