'Mjere su preporuka struke, uvijek ima onih koji idu kontra'

Strategija borbe je adekvatna. Do sada smo poduzimali primjerene mjere, a ove koje ćemo sada donijeti dovest će do toga da zaraza bude manja, objasnio je premijer nakon sastanka koalicije

<p>Koalicija se sastala u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, a kao što to obično posljednjih mjeseci i biva, raspravljalo se i o mjerama u borbi protiv korona virusa.</p><p>Nakon sastanka oglasio se <strong>Andrej Plenković</strong> koji je potvrdio kako stižu nove mjere te obrazložio zašto se ranije nisu uvele strože mjere usprkos zazivanju određenih liječnika:</p><p>- Mi smo uvodili proporcionalne mjere. Došli smo u situaciju da brojke stagniraju, znači da su mjere polučile rezultate. Kako sam shvatio Božinovića, danas je oko 100 novih manje nego prošli petak - rekao je Plenković pa nadodao kako se uvijek čuju različiti stavovi kad se uvode mjere:</p><p>- Kada god mi nešto napravimo ima onih koji idu kontra. Mjere su bile adekvatne i primjerene, slušamo znanstvenike. Naša linija je konzistentna. Strategija borbe je adekvatna. Do sada smo poduzimali primjerene mjere, a ove koje ćemo sada donijeti dovest će do toga da zaraza bude manja.</p><p>Plenković je također rekao kako je većina zemalja išla u restriktivnije mjere kada je putanja išla prema dolje, a te mjere su imale isti efekt kao i naše. Na pitanje o tome treba li kažnjavati nepridržavanje mjere rekao je kako bitku možemo pobijediti samo ako svi u njoj solidarno sudjelujemo.</p><p>- Dio ljudi doživljava bolest neozbiljnijom nego što bi trebalo. Pa i sam tretman Stožera pridonosi općoj atmosferi. Mi ovdje imamo liniju koja je jasna i konzistentna. Hrvatska je osigurala funkcioniranje svih segmenata društva - proračuna, javnih i državnih službi, gospodarstva koliko je moguće - rekao je premijer te nadodao kako misli da će nove mjere smanjiti broj zaraženih usprkos tomu što drugi uvode još znatno strože mjere.</p><p>- Mjere su donesene na temelju preporuka struke, donosi ih Stožer koji se time bavi 24 sata na dan.</p>