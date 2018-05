'Mjere za blokirane će pomoći samo manjem broju građana'

POGLEDAJTE VIDEO:

Hoće li se s tri zakona koja je Vlada predložila riješiti pošast blokiranih? Predlaže se otpis do 10.000 kuna, brzi stečaj za blokirane do 20.000 kuna i micanje ovrha nakon tri godine nenaplativosti...

Sve zavisi o zakonima. Svaka država ima Ovršni zakon, ali samo Hrvatska ima 10 posto blokiranog stanovništva. Da se ide na automatski stečaj koji pokreće Fina, većina blokiranih bi ostala bez svojih nekretnina i imovine. Zato treba zakon biti jako precizno napisan. Ako budu dužnici ipak pokretali stečaj, onda može pomoći određenom broju ljudi. Ali mi još ne znamo kako će točno taj zakon izgledati i ne znamo u kojem smjeru ide.

Vlada kaže da će pomoći do 80 tisuća ljudi koji nemaju nikakvu imovinu ili imaju beznačajnu, stečaj bi se odmah otvorio i zatvorio, a dug obrisao?

To je kada gledate na površini. U svakom stečajnom postupku, vjerovnici imaju pravo pobijati sve radnje dužnika. Ako ste prenijeli imovinu na nekog drugog, imaju vam pravo to pobiti. Stečaj je koristan za one koji zaista nemaju imovinu, a oni koji su prenosili imovinu neće im pomoći. Jer možete biti i bogata osoba koja je izgradila apartmane, sve to prenijeli nećacima i tražiti otpis dugova. To bi bilo nepravedno i to se ne smije dogoditi.

Može li se provesti otpis do 10.000 kuna duga automatizmom za dugove ministarstvima, državnim tvrtkama i ustanovama, ali i gradovima, općinama, njihovim poduzećima...

Vlada nije vlasnik šuma, zemlje, mora. Oni su samo dobili upravljanje u našem interesu. Ako vi nešto otpisujte do 10.000 kuna bez ikakvih kriterija, to je nepravda. Moraju postojati kriteriji. Treba pomoći onima umirovljenicima i slučajevima kojima zaista 10.000 kuna i predstavlja ogroman iznos, ali ne i onima koji imaju imovinu i visoke plaće. U Švicarskoj i prometne kazne za isti prekršaj plaćate prema platežnoj moći.

Nedopustivo je i da Vlada propisuje gradovima i tvrtkama da otpisuju. Ako se otpiše tako milijarda kuna, to će netko morati platiti. A tko će drugi nego građani istih tih gradova jer će imati gubitke.

Treća je mjera deblokada računa nakon tri godine ako niste platili...

Predloženo je samo da se ovrha obustavi. Ona ima smisla. Međutim, ali ako nemate odluku da zabranjujete pokretanje ovrhe sljedećih godinu dana, onda sutra imate novu ovrhu s novim troškovima. Ne može se ovrha odvajati od rokova zastare. Da bi ovo bilo provedivo treba mijenjati još niz propisa koji reguliraju i zastare. Onda tek te mjere mogu donijeti neke mjere. Ali i tad treba voditi računa i razlikovati one koji ne mogu od onih koji ne žele plaćati.

Što učiniti da za šest mjeseci opet ne bude toliko blokiranih?

S ove tri mjere će se ublažiti posljedice manjem broju građana. Ali mi čitavo vrijeme ne otklanjamo uzrok u Ovršnom zakonu. Dozvoljava se i dalje da je to biznis i da za male ovrhe trošak naraste na pet do 10 puta. To se ne dira, a to je trebalo prvo promijeniti. Jednostavno smo trebali uvesti austrijski i slovenski model odmah: ne bi se plaćale pristojbe i svatko snosi svoj trošak. Tada bi se dug od 100 kuna bio dug od 100 kuna, a ne nekoliko puta veći. A u ovoj situaciji ovršeni i blokirani ne mogu otplatiti svoj dug jer imamo i visoke kamate. Zašto već sedam godina to ne žele promijeniti, pitanje je za Vladu.

Nakon 15 mjeseci Lex Agrokora, smatrate li da je on bio dobar jer ste u početku bili protiv?

Niti jedan euro nije vraćen ni pronađen za razliku od talijanskog Parmalata. Dobili smo novo i neosnovano zaduženje, a uvukli smo i zdrave tvrtke iz Agrokora koje ne bi išle u stečaj u ovaj postupak koji je u biti stečajni. Dali smo apsolutnu moć u ruke jednog čovjeka. Duže od godinu dana, vjerovnici uopće ne sudjeluju u odlučivanju. Postoji samo privremeno vjerovničko vijeće koje je predložio povjerenik, a ne vjerovnici. Takvu moć staviti u ruke jedne osobe i da se zadužuje za milijardu kuna, a da niti jedan vjerovnik ne može ništa reći, to mi je nevjerojatno. Meni je to jedna potpuna pravna i ekonomska katastrofa.

Izvanredna uprava tvrdi da privremeno vijeće donijeti nagodbu, te da ona nije ugrožena i ako se ne imenuje stalno vjerovničko vijeće u kojem će biti predstavnici vjerovnika po grupama.

Hrvatsku su uništila nakaradna tumačenja zakona. Svaki zakon se mora tumačiti sukladno Ustavu. To bi značilo da o nagodbi uopće ne mogu odlučivati vjerovnici. Ako se to učini, otvaraju se prilike za odštete. Vjerovnici uglavnom šute i pokušavaju sve riješiti jer znaju da im država uvijek može slati inspekcije, ali ako se na ovaj način nagodba izglasa, naravno da se otvaraju mogućnosti tužbi za odštetu i protiv Agrokora i države.

Kolege suci ne istupaju javno kao vi, prijeti vam i gubitak posla, zašto drugi suci koji su stručnjaci ne istupaju, a vi ste nastavili?

- Taj problem vidimo u svim područjima i to je problem društva. I kod liječnika, znanstvenika... Većina misli da ako istupe, ostat će bez posla. Ja sam zaista jedan od rijetkih koji je zasad uspio zadržati posao, mnogi su drugi izgubili radno mjesto. Razumijem zato građane, ali takav pristup nas vodi u propast.